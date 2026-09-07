Şirket, 7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Maldivler Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir firma ile lagün üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) kurulumunu kapsayan iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

PROJE DETAYLARI VE FİNANSAL BÜYÜKLÜK

Uluslararası ölçekte hizmet veren lüks bir turizm tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilecek projenin toplam bedeli 7.500.000 ABD Doları olarak açıklandı.

Güncel TCMB döviz alış kuru (48,34 TL) üzerinden projenin Türk lirası karşılığı yaklaşık 362 milyon 598 bin TL’ye denk geliyor.

İmzalanan iki ayrı sözleşme kapsamında Masfen Enerji;

• GES ve BESS ekipman ile malzemelerinin tedarik ve teslimat süreçlerini,

• Sistemlerin sahada montajı, test işlemleri, devreye alınması ve Enerji Yönetim Sistemi (EYS) kurulumunu üstlenecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Zorlu deniz ve lagün ortam koşullarına özel mühendislik çözümleriyle tasarlanan proje; güneş enerjisi üretimi, batarya depolama, güç dönüşümü ve enerji yönetim sistemlerini tek bir yapıda buluşturan entegre bir teknoloji sunuyor.

Yatırım sayesinde bölgedeki turizm tesisinin enerji verimliliğinin artırılması ve tamamen yenilenebilir kaynaklara dayalı sürdürülebilir bir işletme modeline geçmesi hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, bu kritik projenin küresel pazardaki proje portföylerine ve depolamalı yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlıklarına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, sürece ilişkin gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

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