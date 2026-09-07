7 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, dev bankanın iştiraki üzerinden gerçekleştirdiği işlemler sonucunda Manas Enerji'deki dolaylı pay oranı kritik kritik olan yüzde 5 sınırını aşarak yüzde 6,011 seviyesine yükseldi.

Açıklanan verilere göre Bank of America’nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu bağlı ortaklığı Merrill Lynch International, 4 Eylül 2026 tarihinde Manas Enerji hisselerinde yoğun bir işlem hacmi oluşturdu:

• İşlem Fiyat Aralığı: 35,48 TL – 36,97 TL

• Toplam Alış Miktarı: 12.165.613 nominal tutarlı (lot)

• Toplam Satış Miktarı: 8.290.909 nominal tutarlı (lot)

• Net Alınan Pay Miktarı: 3.874.704 adet

DOLAYLI OY HAKKI YÜZDE 6’YI GEÇTİ

Gerçekleştirilen net 3,87 milyon adetlik hisse alımıyla birlikte, Bank of America Corporation'ın Merrill Lynch International vasıtasıyla Manas Enerji sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy hakkı oranı 4 Eylül 2026 itibarıyla yüzde 6,011 seviyesine ulaştı.

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