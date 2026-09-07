Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,5 oranında değer kaybıyla 6 milyon 820 bin lira seviyesinde tamamladı.

Gün içerisinde en düşük 6 milyon 800 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 862 bin lira seviyelerini gören standart altın, gün sonuna doğru satış baskısının etkisiyle geriledi.

İŞLEM HACMİ 2,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem hacmi ve miktarına ilişkin detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 372,03 kilogram

• Altın Toplam İşlem Hacmi: 2.544.570.443,85 TL

• Tüm Metaller Toplam İşlem Hacmi: 2.631.184.511,43 TL

ALTIN BORSASINDA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Günün tamamlanmasıyla birlikte altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar da belli oldu. Sıralamada öne çıkan finans kuruluşları ve yetkili müesseseler şunlar oldu:

• Türkiye İş Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Nil Kıymetli Madenler

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Aizona Kıymetli Madenler

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