2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programda Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 4,2, 2028'de yüzde 4,6 ve 2029'da yüzde 5 büyümesi hedeflenirken, enflasyonun sırasıyla yüzde 21, yüzde 13,5 ve yüzde 9'a gerilemesi öngörülüyor.

Makroekonomik hedeflerin yanında programda üretim yapısının dönüştürülmesine yönelik politikalar da bulunuyor. Bu başlıklar Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler açısından da önem taşıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ İÇİN OVP DESTEĞİ

Programın öne çıkan başlıklarından biri teknolojik dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da OVP'yi değerlendirirken teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla Türkiye'nin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesinin programın temel hedeflerinden olduğunu belirtti.

Kacır ayrıca teknoloji ve üretim kapasitesini artıracak, katma değerli üretimi ve rekabet gücünü destekleyecek politikaların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

Bu politika ekseni Borsa İstanbul'da yazılım, bilişim, savunma elektroniği, telekomünikasyon teknolojileri ve yüksek teknoloji üretimi yapan şirketleri yatırımcıların radarına taşıyabilir.

OVP hedefleri özet tablosu;

Yıl Büyüme Enflasyon İşsizlik Oranı 2026 %3,3 %28,4 %8,1 2027 %4,2 %21,0 %8,0 2028 %4,6 %13,5 %7,8 2029 %5,0 %9,0 %7,6

ENERJİ ŞİRKETLERİ DE RADARDA

OVP'de ilk kez "Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık" başlığına yer verilmesi de dikkat çekti.

Bu kapsamda enerji ve doğal gazda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ile kritik alanlarda yerli üretimin artırılması öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikaların devam etmesi; yenilenebilir enerji üreticileri, elektrik ekipmanı üreticileri, enerji altyapısı şirketleri ve yerli enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketler açısından orta vadede yakından izlenecek bir tema oluşturabilir.

İHRACATÇI ŞİRKETLER İÇİN 316 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Borsayı ilgilendiren bir diğer önemli başlık ise ihracat.

Yeni OVP'de mal ihracatının 2027'de 292 milyar dolar, 2028'de 302,5 milyar dolar ve 2029'da 316 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Program dönemi sonunda mal ve hizmet ihracatının toplamda yaklaşık 450 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Programda ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan şirketlerin finansman imkanlarının güçlendirilmesi de öne çıkıyor.

Bu nedenle Borsa İstanbul'da gelirlerinin önemli bölümünü ihracattan sağlayan otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, savunma sanayii, tekstil ve sanayi şirketleri OVP'nin uygulanma sürecinde ayrıca izlenebilir.

YEŞİL DÖNÜŞÜM BORSADA YENİ TEMA OLABİLİR

Yeşil dönüşüm de önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin uluslararası düzenlemelere uyumunun güçlendirilmesi, karbon yoğun sektörlerin rekabetçiliğinin korunması ve şirketlerin dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi, özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından önem taşıyor.

Bu süreç güneş ve rüzgar enerjisi, enerji verimliliği, elektrik ekipmanları, düşük karbonlu üretim ve çevre teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren BIST şirketlerini gündemde tutabilir.

FAİZ VE ENFLASYON HEDEFLERİ BANKALARI DA İLGİLENDİRİYOR

OVP'nin yalnızca sanayi şirketleri açısından değil, bankacılık sektörü açısından da önemli sonuçları bulunuyor.

Programda 2026 sonunda yüzde 28,4 olması beklenen enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor.

Dezenflasyonun hedeflenen şekilde gerçekleşmesi ve buna paralel olarak ilerleyen dönemde faizlerin kademeli biçimde normalleşmesi halinde finansman koşullarındaki iyileşme; bankacılık, holding, gayrimenkul, otomotiv ve iç talebe duyarlı şirketler açısından da önemli hale gelebilir.

Nitekim iş dünyasının OVP değerlendirmelerinde de dezenflasyon sonrasında oluşacak alanın kademeli faiz normalizasyonuna dönüşmesinin önemine dikkat çekildi.

OVP'DE BORSAYI İLGİLENDİREN 5 ANA TEMA

Yeni programın Borsa İstanbul açısından öne çıkardığı alanlar böylece teknoloji ve dijital dönüşüm, enerji ve enerji altyapısı, ihracatçı sanayi, yeşil dönüşüm ve finans olarak sıralanıyor.

Ancak OVP'de yer alan hedeflerin şirketlerin hisse performansını doğrudan garanti etmediğini belirtmek gerekiyor. Şirketlerin bilançosu, borçluluğu, değerlemesi, ihracat payı ve açıklanacak teşviklerin kapsamı gibi faktörler hisseler üzerindeki asıl etkinin belirlenmesinde önemli olacak.

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