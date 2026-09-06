Borsa İstanbul'da yeni haftada dört hisseyi yakından ilgilendiren tedbirlerin süresi doluyor. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IEYHO, CWENE, HEDEF ve GUNDG paylarında uygulanan bazı kısıtlamalar 10 ve 11 Eylül tarihlerinde sona erecek. Dört hissede kredili işlem yasağı kalkarken, IEYHO ve GUNDG'de brüt takas uygulaması da bitecek.

10 EYLÜL'DE 3 HİSSEDE YASAKLAR KALKACAK

10 Eylül Perşembe günü üç hissede uygulanan VBTS tedbirlerinin süresi sona erecek.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) paylarında uygulanan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri 10 Eylül itibarıyla bitecek.

Aynı gün CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi (CWENE) ile Hedef Holding (HEDEF) paylarında uygulanan kredili işlem yasağının süresi de dolacak.

GUNDG'DE İKİ TEDBİRİN SÜRESİ DOLUYOR

Haftanın son işlem gününde ise Gündoğdu Gıda (GUNDG) için uygulanan iki tedbir sona erecek.

GUNDG paylarındaki kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulamasının süresi 11 Eylül Cuma günü dolacak.

HİSSEDE YASAK KALKINCA NE OLUR?

VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin süresinin dolması, hissedeki ilgili işlem kısıtlamasının sona ermesi anlamına geliyor. Örneğin kredili işlem yasağının kalkmasıyla birlikte pay yeniden kredili işlemlere konu olabiliyor. Brüt takasın sona ermesiyle ise bu uygulamadan kaynaklanan işlem sınırlaması ortadan kalkıyor.

Tedbirlerin kalkması hisse fiyatının yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmiyor. Fiyat hareketi yatırımcıların alım-satım kararları ve piyasa koşullarına göre oluşmaya devam ediyor.

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