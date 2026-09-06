ABD'de kurduğu Chobani markasıyla dünya çapında tanınan Hamdi Ulukaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Erzincan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan girişimcilik hikayesiyle tanınan Ulukaya, bugün Chobani'nin kurucusu, sahibi ve CEO'su olarak görev yapıyor. Peki Hamdi Ulukaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve Chobani'yi nasıl kurdu?

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya geldi. Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olan Ulukaya, üniversite eğitiminin ardından 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

ABD'de yaşamaya başladıktan sonra gıda sektörüne yönelen Ulukaya, ilerleyen yıllarda kurduğu Chobani markasıyla özellikle süzme yoğurt pazarında büyük bir başarı yakaladı.

HAMDİ ULUKAYA KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşında.

HAMDİ ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanında geçiren Ulukaya'nın süt ve süt ürünleri sektörüne olan yakınlığının da bu dönemlere dayandığı belirtiliyor.

HAMDİ ULUKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Hamdi Ulukaya, ABD merkezli gıda şirketi Chobani'nin kurucusu, sahibi ve CEO'su.

Ulukaya'nın girişimcilik serüveni Chobani'den önce başladı. 2002 yılında babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir üretim tesisi kurdu.

Asıl büyük adımını ise 2005 yılında attı.

CHOBANI'Yİ NASIL KURDU?

Hamdi Ulukaya, 2005 yılında New York'ta kapanmak üzere olan eski bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Fabrikayı devlet destekli bir kredi kullanarak devralan Ulukaya, burada Chobani markasının temellerini attı.

Markanın ismi ise Türkçedeki "çoban" kelimesinden esinlenerek oluşturuldu.

Chobani kısa süre içinde ABD'deki süzme yoğurt pazarında güçlü bir konuma ulaştı ve ülkenin en çok satan markalarından biri haline geldi.

ERZİNCAN'DAN ABD'YE UZANAN HİKAYE

Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi alan Ulukaya, 1994 yılında ABD'ye gitti. İlk yıllarında bugünkü büyüklükte bir şirket kurma planı bulunmayan girişimci, süt ürünleri sektöründeki tecrübesini zaman içinde bir iş modeline dönüştürdü.

2002'de peynir üretimiyle başlayan süreç, 2005'te satın aldığı yoğurt fabrikasıyla farklı bir boyuta taşındı.

Chobani'nin büyümesiyle birlikte Ulukaya, uluslararası iş dünyasında da tanınan isimlerden biri oldu ve girişimcilik alanında çeşitli ödüller aldı.