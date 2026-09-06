Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları öğrencilerin gündemine girdi. "KYK burs başvuruları başladı mı?", "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" ve "KYK bursu ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak başvuru takviminin ardından işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki 2026-2027 KYK burs başvuruları başladı mı, başvuru ekranı açıldı mı? İşte mevcut burs ücretleri ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yeni dönem başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Başvuru takviminin duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin başvurularını hangi tarihler arasında gerçekleştirebileceği de belli olacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GSB tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz ilan edilmedi.

Geçen eğitim döneminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti.

Bu nedenle öğrencilerin yeni dönem için GSB ve KYGM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi için e-Devlet başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvurular başladığında öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinin başlamasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs/öğrenim kredisi başvuru hizmeti üzerinden müracaat yapılabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınıyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili başvuru ekranına ulaşarak istenen bilgileri doldurabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin öğrenim bilgileri başta olmak üzere sistemde bulunan bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

2026 KYK BURSU NE KADAR?

2026 yılı ocak ayında KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları artırıldı. Mevcut aylık ödeme tutarları eğitim seviyesine göre şöyle:

Lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

Bu tutarlar 2026 yılı için geçerli mevcut burs ve öğrenim kredisi ödemelerini ifade ediyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

2026-2027 döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanacak öğrencilerin ilk ödemelerine ilişkin takvim ise başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs başvuruları henüz başlamadığı için sonuçların açıklanacağı tarih de belli değil. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından GSB tarafından sonuç takviminin duyurulması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN GÖZLER GSB'DE

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında şu an için resmi bir başlangıç tarihi bulunmuyor. Yeni takvimin açıklanmasıyla birlikte başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ile e-Devlet başvuru ekranına ilişkin ayrıntılar netleşecek.

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