ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Citigroup, daha önce 2026'nın ekim ve aralık ayları ile 2027'nin ocak ayında faiz indirimi beklerken tahminini revize etti. Kurum, Fed'in bir sonraki faiz indirimini Haziran 2027'de yapacağını öngörüyor.

Citi'nin yeni tahminine göre Fed, 2027 yılında haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç kez 25 baz puanlık faiz indirimine gidecek.

ABD İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

Citi'nin tahmin değişikliğinde ABD'de açıklanan ağustos ayı istihdam verileri etkili oldu. Tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam artışı, ABD işgücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğunu gösterdi. Bunun ardından Citi, Fed'in yakın dönemde faiz indirimine gideceği yönündeki önceki beklentisini ileri bir tarihe taşıdı.

Kurum daha önce Fed'den 2026'nın ekim ve aralık aylarında ve 2027'nin ocak ayında faiz indirimi bekliyordu.

CITI İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN HAZİRAN 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Citigroup'un güncellenen tahmininde Fed'in bir sonraki faiz indiriminin Haziran 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurum, 2027 yılı boyunca toplam üç faiz indirimi öngörüyor;

Haziran 2027: 25 baz puan indirim

Eylül 2027: 25 baz puan indirim

Aralık 2027: 25 baz puan indirim

Böylece Citi'nin tahmininin gerçekleşmesi halinde Fed, 2027'de politika faizinde toplam 75 baz puanlık indirime gitmiş olacak.

FED'İN ODAĞI ENFLASYONA KAYABİLİR

Citi ekonomistleri Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark, son istihdam verilerinin Fed yetkililerinin işgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde etkili olabileceğini belirtti.

İşsizlik oranının değişmemesi ve işgücüne katılımın belirgin şekilde toparlanması, Fed'in istihdam koşullarını genel olarak istikrarlı değerlendirmesine yol açabilir.

Citi ekonomistlerine göre bu görünüm, Fed'in para politikasında istihdamdan ziyade enflasyon görünümüne daha fazla ağırlık vermesine neden olabilir.

PİYASALARDA FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜKSELDİ

Güçlü istihdam verisinin ardından piyasalardaki Fed beklentilerinde de değişim yaşandı.

Fed fonları vadeli işlemlerinde, Fed'in 15-16 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası toplantısında faiz artırma olasılığı istihdam raporu öncesinde yüzde 52 seviyesindeydi.

Verinin açıklanmasının ardından bu oran yüzde 61'e yükseldi.

Böylece güçlü işgücü piyasası verileri hem piyasa fiyatlamalarını hem de Citi'nin Fed'e ilişkin faiz patikası beklentisini değiştirdi.