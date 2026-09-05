Bakanlık, yürütülen çalışmaların kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyet devlette kalmak kaydıyla işletme hakkının belirli bir süreyle devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi.

“ÖNCELİK GELİR ELDE ETMEK DEĞİL”

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen teknik, hukuki ve mali hazırlıkların ilgili kurumlarla işbirliği içinde ve mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, değerlendirilen modelde önceliğin gelir elde etmek olmadığı, otoyollarda hizmet kalitesinin artırılması, bakım ve yatırımların hızlandırılması ile işletme verimliliğinin yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

600 MİLYON DOLAR “KÂR” DEĞİL, GELİR

Bakanlık, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr sağladığı ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaşacağı yönündeki değerlendirmelerin eksik ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre 600 milyon dolar doğrudan kâr değil, gelir niteliğinde. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderleri ile yatırım harcamalarına ayrılırken, ayrıca personel ve işletme giderleri ile diğer yatırım ve yenileme maliyetleri bulunuyor.

Bu maliyetlerin hesaba katılmadan yapılan hesaplamaların otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmadığı ifade edildi.

“30 YILLIK KÂR” HESABI GEÇERLİ DEĞİL

Bakanlık, 600 milyon dolarlık gelirin doğrudan 30 ile çarpılarak “30 yıllık kâr” veya “kamu zararı” hesabı yapılmasının teknik ve mali açıdan geçerli olmadığını vurguladı.

Altyapı projelerinin değerlendirilmesinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, personel ve işletme giderleri, finansman maliyetleri ile çeşitli risklerin birlikte dikkate alındığı kaydedildi.

ÜCRETLERE EK ZAM YAPILMAYACAK

Açıklamada ayrıca ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi veya geçiş ücretlerine ilave bir artış yapılmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi. Çalışanların mevcut haklarının kaybedilmesine yol açacak bir kararın da söz konusu olmadığı ifade edildi.

5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yetkilendirildiği hatırlatılırken, sürecin şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik esasları doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması, köprü ve otoyolların “satılacağı” yönündeki tartışmalara karşı, mevcut çalışmanın mülkiyet devlette kalmak üzere işletme hakkının belirli süreyle devredilmesi modeli üzerinde yürütüldüğünü ortaya koydu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bazı otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

YENİ OTOYOLLAR DA KAPSAMA ALINDI

Cumhurbaşkanı kararına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bağlantı yolları özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Söz konusu yollar üzerinde bulunan bakım, işletme ve hizmet tesisleri ile ticaret toplama ve yük aktarma merkezleri de karar kapsamında yer aldı.

2010 YILINDA KAPSAMDA OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Kararda ayrıca, daha önce 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki köprü ve otoyollara da yer verildi.

Bu kapsamda bulunan otoyollar şöyle:

Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu

Kapsamda ayrıca Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre otoyolları da bulunuyor.

Bunlarla birlikte söz konusu varlıkların bağlantı yolları, hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkları da özelleştirme kapsamında değerlendiriliyor.