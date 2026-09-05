2025 tarihli madeni para, koleksiyoncuların ilgisini çekerek açık artırmada 122,08 sterline alıcı buldu.

KRAL CHARLES’IN PORTRESİNDEKİ HATA DİKKAT ÇEKTİ

Koleksiyoncuların ilgisini çeken hata, Kral Charles’ın portresinde bulunuyor. Hatalı basım nedeniyle kralın başının üst kısmı, madeni paranın dışındaki altın renkli halkaya taşıyor.

Normal basılmış 1 sterlinlik paralarda Kral Charles’ın portresinin tamamının gümüş renkli iç bölümde yer alması gerekiyor. Ancak söz konusu parada portrenin bir bölümü dış halkaya taşarak farklı bir görüntü oluşturuyor.

1 STERLİNLİK PARA 122,08 STERLİNE SATILDI

Basım hatalı madeni para için açık artırma 5 sterlinlik başlangıç fiyatıyla açıldı. Tekliflerin artmasıyla birlikte para 122,08 sterline satıldı.

Satış ilanında madeni para, “2025 Kral Charles 1 sterlinlik madeni para basım hataları. Oval merkez, baş dış halkada” şeklinde tanımlandı.

BENZER HATA DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Kral Charles’ın portresini taşıyan 1 sterlinlik madeni paralar 2024 yılında dolaşıma girmeye başladı. Sonrasında bazı koleksiyoncular, paralardaki farklı basım hatalarını fark ederek bunları nominal değerlerinin üzerinde satışa çıkardı.

2026 yılının başlarında da benzer basım hatasına sahip 2025 tarihli başka bir 1 sterlinlik madeni para eBay’de 56,04 sterline satılmıştı.

Bu tür hatalar, madeni para üretimi sırasında kalıbın doğru şekilde uygulanmaması sonucunda ortaya çıkabiliyor. Hatanın nadirliği ve koleksiyoncular arasındaki talep ise madeni paranın değerini nominal fiyatının çok üzerine çıkarabiliyor.

Kaynak: Dünya