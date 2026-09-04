Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak borsadaki yukarı yönlü hareketi desteklerken, holding endeksi ise yüzde 0,21 prim kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör endeksi yüzde 2,18 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,64 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

GÜN ORTASINDA HİSSELERDE PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI

Saat 14.55 verileri itibarıyla Borsa İstanbul'da para akışının yoğunlaştığı hisse senetleri ve fiyat hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• HALKB (Halkbank): 601,68 milyon TL net para girişiyle liderlik koltuğuna oturdu. Hisse yüzde 9,93 artışla 54,35 TL seviyesine ulaştı.

• THYAO (Türk Hava Yolları): 321,88 milyon TL para girişi sağladı (yüzde 1,11 artışla 294,75 TL).

• ASELS (Aselsan): 186,72 milyon TL para girişi kaydetti (yüzde 0,46 artışla 382,00 TL).

• AKBNK (Akbank): 149,06 milyon TL para girişi gördü (yüzde 1,26 artışla 72,45 TL).

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): 128,23 milyon TL para girişi gerçekleşti (yüzde 1,15 artışla 37,00 TL).

• MGROS (Migros): 103,04 milyon TL para girişi yakaladı (yüzde 1,36 artışla 523,00 TL).

• DSTKF (Destek Faktoring): 72,91 milyon TL para girişi sağladı (yüzde 2,76 artışla 2.312,00 TL).

• ISCTR (İş Bankası C): 52,46 milyon TL para girişi gördü (yüzde 0,77 artışla 13,05 TL).

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• EUPWR (Europower Enerji): -320,72 milyon TL net para çıkışıyla ilk sırada yer aldı (yüzde 7,55 düşüşle 69,20 TL).

• KTLEV (Katılımevim): -182,80 milyon TL para çıkışı yaşandı (Hisse genel alımlarla yüzde 2,39 primlenerek 47,08 TL oldu).

• KCHOL (Koç Holding): -101,07 milyon TL para çıkışı kaydetti (yüzde 0,92 düşüşle 214,40 TL).

• GESAN (Girişim Elektrik): -92,71 milyon TL para çıkışı gördü (yüzde 9,08 düşüşle 61,10 TL).

• SAHOL (Sabancı Holding): -70,61 milyon TL para çıkışı yaşadı (yüzde 0,48 düşüşle 92,55 TL).

• TCELL (Turkcell): -65,45 milyon TL para çıkışı gerçekleştirdi (yüzde 0,26 düşüşle 96,35 TL).

• TKFEN (Tekfen Holding): -49,50 milyon TL para çıkışı gördü (yüzde 1,29 düşüşle 205,80 TL).

• TUPRS (Tüpraş): -45,90 milyon TL para çıkışı kaydetti (yüzde 1,15 düşüşle 386,50 TL).

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puan seviyeleri direnç; 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri ise olası geri çekilmelerde destek konumunda takip ediliyor.

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