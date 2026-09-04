Son bir haftalık verilere göre normal seviyelerine kıyasla işlem hacmi en fazla artan ilk 10 hisse şöyle:

Sıra Hisse Haftalık Ort. Günlük Hacim Normalin Üzerindeki Artış 1 TMPOL 19,93 Milyon 804,79 Milyon %3.937,35 2 EUPWR 139,95 Milyon 5,49 Milyar %3.825,52 3 AKSUE 2,87 Milyon 87,86 Milyon %2.958,95 4 GESAN 165,48 Milyon 3,97 Milyar %2.301,15 5 ANELE 20,99 Milyon 346,02 Milyon %1.548,38 6 SELEC 54,12 Milyon 873,57 Milyon %1.514,12 7 KTLEV 560,75 Milyon 7,33 Milyar %1.206,48 8 DITAS 38,35 Milyon 392,17 Milyon %922,52 9 AVOD 16,40 Milyon 162,90 Milyon %893,54 10 KARSN 97,83 Milyon 932,17 Milyon %852,88

TMPOL İLK SIRADA

Normal işlem hacmine göre en dikkat çekici artış TMPOL hissesinde görüldü. Hissenin haftalık ortalama hacmi 19,93 milyon seviyesinde bulunurken günlük hacmi 804,79 milyon oldu. Böylece normal hacmine göre artış %3.937,35 seviyesine ulaştı.

EUPWR ise 5,49 milyar liralık günlük hacimle ikinci sırada yer aldı. Hissenin normal hacmine göre artışı %3.825,52 olarak kaydedildi.

ENERJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Listenin üst sıralarında enerji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekti. AKSUE'nin hacmi normaline göre %2.958,95, GESAN'ın %2.301,15 ve ANELE'nin %1.548,38 arttı.

SELEC yüzde 1.514,12, KTLEV yüzde 1.206,48, DITAS yüzde 922,52 ve AVOD yüzde 893,54'lük hacim artışlarıyla listede yer aldı.

Listenin 10'uncu sırasında ise KARSN bulunuyor. Şirketin günlük hacmi 932,17 milyon olurken normal hacmine göre artış %852,88 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

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