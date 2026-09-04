Şirketin açıklamasına göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kurulması planlanan 6,5 MW kurulu güce sahip Ergene RES projesinin, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından gerçekleştirilen teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlandı. Projeye ilişkin olumlu Teknik Değerlendirme Raporu 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı.

TEİAŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Lila Kağıt, söz konusu yatırımın şirketin halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin raporunda yer alan yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında hayata geçirileceğini belirtti.

Proje ile üretim tesislerinde tüketilen enerjinin bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan şirket, TEİAŞ nezdindeki kesin bağlantı görüşünün alınması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Lila Kağıt'ın açıklamasında, bu süreçlerin tamamlanmasının ardından Ergene RES projesine ilişkin çalışmaların ilerletileceği belirtildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.