Şirketin açıklamasına göre, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında yürütülen soruşturmalardan birinde ŞOK Marketler’in 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi. Bu kapsamda şirkete idari para cezası uygulanmayacak.

Diğer soruşturma ise ŞOK Marketler açısından uzlaşma usulüyle sonlandırıldı. Bu kapsamda şirketin ödeyeceği tutar 39 milyon 910 bin 27,96 TL olarak belirlendi.

Şirket, söz konusu tutarı erken ödeme kapsamında ödemesi halinde %25 indirimden yararlanacak. Böylece ödenecek tutar 29 milyon 932 bin 520,97 TL olacak.

ŞOK Marketler’in açıklamasında, söz konusu sürecin Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmaların sonuçlandırılması kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

SOKM hisseleri yazım sırasında yüzde 1,03’lük düşüş ile 57,4 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 1,49, aylık bazda yüzde 13,73 yükseldi.