Pusula Finans Holding A.Ş., 4 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, şirkette gerçekleştirdiği yüksek hacimli hisse alımının detaylarını paylaştı.

KAP açıklamasına göre holding tarafından 3 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerde, hisse başına ortalama 45,96 TL fiyattan toplam 21.586.508 lot KTLEV payı satın alındı.

ORTAKLIK PAYI YÜZDE 29,50 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen bu dev alım hamlesiyle birlikte, Pusula Finans Holding’in Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakkı oranı 3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yüzde 29,50 sınırına ulaştı.

KTLEV HİSSELERİNE "ALIM" DOPİNDİ

Pusula Finans Holding’in son günlerde kararlılıkla sürdürdüğü hisse toplanma süreci, Borsa İstanbul’da KTLEV payları üzerindeki baskıyı kırarak yukarı yönlü sert bir tepkiyi beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz seanslarda taban seviyelerden çıkmakta zorlanan KTLEV hisseleri, dev KAP açıklamasının ardından 4 Eylül işlem gününde saat 11.10 itibarıyla yüzde 7’ye yakın değer kazanarak tavan seviyelere göz kırptı. Piyasadaki alım iştahı ve holdingin güçlenen ortaklık payı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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