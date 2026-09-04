Perakende sektörünün önde gelen markalarından BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Rekabet Kurumu tarafından hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre süreçlerden biri aklanmayla biterken diğerinde uzlaşma yoluna gidildi.

İLK SORUŞTURMADA İHLAL SAPTANMADI

Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında yürütülen ilk incelemede, BİM'in söz konusu mevzuatı ihlal edip etmediği mercek altına alındı.

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, şirketin kanuna aykırı bir eyleminin bulunmadığına ve herhangi bir ceza uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

İKİNCİ SORUŞTURMADA UZLAŞMA YOLU SEÇİLDİ

Farklı bir dosya üzerinden yürütülen ikinci soruşturma sürecinde ise şirket, Rekabet Kurumu ile uzlaşma usulünü tercih etti. Uzlaşma metni doğrultusunda BİM'e 67,2 milyon TL (67.217.829,62 TL) tutarında idari para cezası kesildi.

Yasal düzenlemeler kapsamında şirketin yüzde 25'lik erken ödeme indiriminden yararlanması durumunda, ödenecek net ceza tutarı 50,4 milyon TL (50.413.372 TL) seviyesine gerileyecek.

PİYASADA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

BİM yetkilileri sürecin tamamen yasal yükümlülüklere ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü belirtirken, Rekabet Kurumu'nun perakende sektöründeki şeffaflık ve adil rekabet denetimlerini sıklaştırdığı gözleniyor.

Sektör temsilcileri, alınan kararın diğer zincir marketlerin ticari stratejileri üzerinde de yönlendirici bir etki yaratabileceğini ifade ediyor.

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