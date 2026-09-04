ABD Hazine ve Merkez Bankası (Fed) kanalından gelen açıklamalar ile Orta Doğu'daki askeri hareketlilik küresel varlık fiyatlamalarını şekillendirmeye devam ediyor.

ABD-İran hattında karşılıklı açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin savaş öncesi ortalamaların çok altına gerilemesi arz endişelerini tırmandırdı. Brent petrol yüzde 1,7 yükselişle 97,3 dolar, WTI petrol ise yüzde 2,2 artışla 93 dolar seviyelerine yükseldi.

BUGÜN NE TAKİP EDİLECEK?

Piyasalarda günün ajandasında öne çıkan iki ana veri bulunuyor:

TSİ 15.30 – ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu: İstihdamda 55-56 bin kişilik artış ve işsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalması öngörülüyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek güçlü veri ve ücret artışları, Fed'in faiz artırım ihtimalini tekrar masaya getirebilir.

Yurt İçi Veri Akışı: TCMB tarafından açıklanacak ağustos ayı reel efektif döviz kuru endeksi ile aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• Net Global Endüstüriyel A.Ş. – Halka arzı SPK tarafından onaylandı.

• ACSEL – Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması nedeniyle daha önce açıkladığı kâr dağıtım önerisini iptal etti.

• BIMAS – Rekabet Kurulu tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın şirket bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildi. Şirketin ödeyeceği tutar yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL olarak belirlendi.

• BRKVY – Şirket, İş Bankası’nın satışa çıkardığı 377,4 milyon TL anapara tutarındaki bireysel nitelikli tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir ve sözleşme imza sürecini tamamladı.

• CVKMD & IHLGM – İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve İhlas Enerji Yatırımları ile 2017'de imzalanan “Maden Ruhsatları Kullanım Hakkı Devri ve Satıştan Pay Ödemesi Sözleşmesi” sonlandırıldı. Sözleşme kapsamında şirkete devredilen IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahaları için resmî makamlar nezdinde iade işlemlerine başlanacak.

• EBEBK – Ağustos ayında mağazaları ziyaret edenlerin sayısı 4.992.875 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ağustos 2025'te 4.586.675'tir. Aynı dönemde internet sitesi ziyaret sayısı 10.978.359 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ağustos 2025'te 10.451.442'dir.

• EPLAS – Şirketin, Egeplast Kalite Kontrol Laboratuvarı’nın TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akredite edildiği açıklandı.

• INFO – Turkrating tarafından, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun TR AA-, kısa vadeli ulusal kredi notunun TR A1 olarak teyit edildiği ve görünümünün durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• INTEK – Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması nedeniyle daha önce açıkladığı kâr dağıtım önerisini iptal etti.

• INVES – Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması nedeniyle daha önce açıkladığı kâr dağıtım önerisini iptal etti.

• ISGYO – Balmumcu Arsası’nın tapu devri tamamlandı. Satıştan VUK’a göre yaklaşık 741 milyon TL, TFRS’ye göre ise 515 milyon TL kâr elde edilmesi beklenirken, kalan taksitler Aralık 2026’ya kadar tahsil edilecek.

• KCAER – Şirket, ABD’deki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Teksas’ta sermayesinin tamamına sahip olduğu KCR Steel U.S. LLC’yi kurdu. Yeni şirket üretim, satış ve pazarlama alanlarında faaliyet gösterecek.

• MAGEN – Bünyesinde 24 MWm kurulu güce sahip HEZ MORALI JES-1 elektrik üretim santralini barındıran Hez Enerji'nin yüzde 100 oranındaki payının satın alınmasının toplam bedeli 105.500.000 dolar olup, ödemeler tamamlanarak hisse devri gerçekleşti.

• MIATK – Şirketin, Lider Sistem Teknolojileri’nin devralınması suretiyle birleşme işlemi kapsamında 492,51 milyon TL sermaye artırımıyla sermayesini 986,51 milyon TL’ye çıkaracağı, birleşmenin genel kurulda kabul edilip tescil edildiği ve ihraç belgesi onayı için SPK’ya başvuruda bulunduğu açıklandı.

• MRMAG – Turkrating tarafından, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun TR A+, kısa vadeli ulusal kredi notunun TR A1 olarak teyit edildiği ve görünümünün durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• OZYSR – Bağlı ortaklık Çokyaşar Tel Örme’nin Adana tesisindeki tel galvanizleme hattı yatırımı tamamlanarak devreye alındı. Yatırımın etkisiyle Ağustos 2026 üretim hacmi, 2025 yılı ortalamasının yüzde 69 ve 2026’nın ilk yedi aylık ortalamasının yüzde 62 üzerinde gerçekleşti.

• PAMEL – Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması nedeniyle daha önce açıkladığı kâr dağıtım önerisini iptal etti.

• SDDTR – Şirket, sermayesinin 58 milyon TL’den 638 milyon TL’ye yükselmesi nedeniyle daha önce açıkladığı temettü tutarlarını güncelledi. Buna göre pay başına toplam brüt 0,01658 TL, net 0,01409 TL temettü iki eşit taksitte ödenecek.

• SSAAT – Şirketin, İstanbul Koru Florya, Koru Florya Exclusive, Merkez Ankara ve Adıyaman Park mağazalarını açarak toplam mağaza sayısını 186’ya, fiziksel perakende noktasını 196’ya ve faaliyet gösterdiği il sayısını 47’ye çıkardığı açıklandı.

• TKFEN – Şirketin, SPK standartlarına göre 5,72 milyar TL net dönem zararı oluşması nedeniyle 2025 yılı için temettü dağıtmama kararı Genel Kurulda onaylandı.

• TSPOR – Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

• VERTU – Şirket, 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması nedeniyle daha önce açıkladığı kâr dağıtım önerisini iptal etti.

• VKGYO – İstanbul-Kartal'da yer alan 37.915 m² yüzölçümlü taşınmazın 1/3 hissesine düşen 12.638 m² bölümü 1.125.000.000 TL bedelle satın alındı.

• ZGYO – ASO 2. ve 3. OSB'deki taşınmazın satın alınmasına ilişkin olarak Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ile sözleşme imzalandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,84–10,95 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 51,15’e yükseldi.

• ASTOR – FMR LLC tarafından 325,75–325,93 TL fiyat aralığından 13.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,38’e, oy hakları yüzde 4,39’a geriledi.

• BLUME – Erdal Bulut tarafından 40,90–41,34 TL fiyat aralığından 306.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,95’e yükseldi.

• BORSK – Şirket, azami 36 milyon adet pay ve 250 milyon TL fon tutarıyla bir yıl süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Geri alınabilecek payların sermayeye oranı yüzde 3,75 olarak belirlendi.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay ortalama 9,46 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 14.450.000 adede, sermayeye oranı yüzde 3,61’e yükseldi.

• DSTKF – Tera Portföy tarafından 798.653 adet alış ve 112.692 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,20’ye yükseldi. Fonların şirketin fiili dolaşımdaki payları içindeki toplam oranı ise yüzde 39,41’e ulaştı.

• EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 26,02–26,14 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,51’e yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 4.150.000 adede, sermayeye oranı yüzde 0,50’ye yükseldi.

• KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 3,40–3,50 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 17.952.159 adede, sermayeye oranı yüzde 0,72’ye yükseldi.

• KTLEV – Pusula Finans Holding tarafından 51,08 TL ortalama fiyattan 15.165.999 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 29,19’a yükseldi.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 26,52 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 13.540.000 adede, sermayeye oranı yüzde 1,64’e yükseldi.

• MAGEN – Yusuf Şenel tarafından 31,68–33,16 TL fiyat aralığından 1.211.779 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,544’e yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.286.426 adet pay 32,50–34,40 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 38.045.760 adede, sermayeye oranı yüzde 1,29’a yükseldi.

• MANAS – Bank of America tarafından 33,93–35,90 TL fiyat aralığından net 2.661.997 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,329’a yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 42,74–42,82 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 9,57’ye ulaştı.

• OZYSR – Derviş Ali Çokyaşar tarafından 12,00 TL fiyattan 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,91’e geriledi.

• SUWEN – Ali Bolluk tarafından 6,29–7,00 TL fiyat aralığından 14.340.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,44’e yükseldi.

• SUWEN – Özcan Sümer tarafından 6,31–7,00 TL fiyat aralığından 14.340.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,62’ye yükseldi.

• SVGYO – Tera Portföy tarafından 19.645.397 adet alış ve 150.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,79’a yükseldi.

Kaynak: İnfo Yatırım