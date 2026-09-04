Brüksel’in kararlı ve hızlı adım atmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bessent, küresel finans sisteminin Tahran yönetimi tarafından kullanılmasının önüne geçileceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bessent, yürütülen yaptırım diplomasisinin detaylarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, İran rejimine son derece net bir mesaj gönderiyor: İran’ın son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacağız."

YAPTIRIMLARIN HEDEFİ: NÜKLEER PROGRAM VE VEKİL GÜÇLER

ABD Hazine Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, genişletilen yaptırım paketi doğrudan İran’ın nükleer faaliyetlerini, füze ve silah programlarını ve bölgedeki vekil güçlerine sağladığı finansal akışı kesmeyi amaçlıyor.

Operasyonun arka planında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ağustos’ta yaptığı tarihi çağrı yer alıyor.

Trump, Tahran’a yönelik "tarihin en ezici ekonomik operasyonu" olarak nitelendirdiği adımları duyururken, tüm müttefik ülkelere yanlarında durma çağrısında bulunmuş ve İran ile ticari/finansal bağlarını koparmayan ülkelerin de ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağını ilan etmişti.

MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI, İHLAL EDENLERE DOLAR SİSTEMİ UYARISI

Operasyonun küresel ayağına ilişkin sert uyarılarda bulunan Hazine Bakanı Scott Bessent, İran adına kara para aklama veya finansal transfer süreçlerine aracılık eden banka ve kurumların doğrudan ABD Doları sisteminden çıkarılacağını belirtti.

Ülkelere İran ile olan finansal ilişkilerini sonlandırmaları için kesin bir süre tanındığını ifade eden Bessent, şu değerlendirmede bulundu:

• ABD’nin Yanında Yer Alanlar: Müttefik ülkeler stratejik ortaklık ve ticari avantajlardan faydalanmaya devam edecek.

• İran ile İletişimi Sürdürenler: Uyarılara rağmen adımı atmayan ülkeler ve finans kuruluşları, Hazine Bakanlığı’nın tek taraflı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalarak küresel tecrit halkasına dahil edilecek.