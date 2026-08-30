Avrupa'nın büyük şehirlerinde konut sahibi olmak giderek daha yüksek bütçeler gerektirirken, şehir merkezlerindeki metrekare fiyatlarını karşılaştıran yeni veriler İstanbul'u listenin en altına taşıdı. Deutsche Bank'ın 2026 verilerine göre Zürih'te şehir merkezinde konutun metrekaresi 22 bin 910 euroya kadar çıkarken, İstanbul'da 2 bin 646 euro olarak hesaplandı. Böylece İstanbul, araştırmaya dahil edilen Avrupa şehirleri arasında konut satın alma maliyetinin en düşük olduğu kent oldu.

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü'nün "Mapping the World's Prices 2026" raporunda, 28'i Avrupa'da olmak üzere dünya genelinde 69 şehirde merkezde yer alan konutların metrekare fiyatları karşılaştırıldı.

Avrupa listesinin iki ucunda Zürih ve İstanbul yer aldı. Zürih'teki metrekare fiyatı İstanbul'un yaklaşık 8,7 katına ulaştı.

AVRUPA'NIN EN PAHALI ŞEHRİ ZÜRİH

Rapora göre Avrupa'da şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu şehir Zürih oldu. İsviçre kentinde metrekare fiyatı 22 bin 910 euro olarak hesaplandı.

İkinci sıradaki Cenevre'de fiyat 19 bin 439 euro olurken, Londra'da 17 bin 241 euroya ulaştı.

Paris'te metrekare başına 12 bin 771 euro, Viyana'da ise 12 bin 483 euro ödeniyor.

Avrupa'nın en pahalı 10 şehri şöyle sıralandı;

Şehir Metrekare fiyatı Zürih 22.910 euro Cenevre 19.439 euro Londra 17.241 euro Paris 12.771 euro Viyana 12.483 euro Münih 11.435 euro Lüksemburg 11.011 euro Kopenhag 10.191 euro Stockholm 10.037 euro Oslo 9.785 euro

LONDRA'DA 80 METREKARELİK EV 1,4 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR

Londra'da şehir merkezindeki konutların metrekare fiyatı 17 bin 241 euro, diğer bir ifadeyle 14 bin 782 sterlin seviyesinde bulunuyor.

Bu fiyat üzerinden 80 metrekarelik bir konutun maliyeti yaklaşık 1 milyon 379 bin euroyu buluyor.

Londra'da konut satın almak metrekare fiyatları üzerinden Paris'e kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha pahalıya geliyor.

Almanya'nın en pahalı şehri ise Münih oldu. Münih'te metrekare fiyatı 11 bin 435 euro olarak hesaplandı.

Milano'da 9 bin 378 euro, Amsterdam'da 9 bin 273 euro ve Helsinki'de 8 bin 431 euro seviyesinde fiyatlar görüldü.

PRAG, MADRİD VE BERLİN'İ GEÇTİ

Orta ve Güney Avrupa şehirlerinde de fiyatlar arasındaki fark devam etti. Prag'da şehir merkezindeki konutların metrekare fiyatı 8 bin 352 euroya ulaşarak Madrid ve Berlin'i geçti.

Madrid'de metrekare fiyatı 7 bin 831 euro, Berlin'de 7 bin 613 euro olarak hesaplandı.

Roma'da 7 bin 328 euro, Dublin'de 7 bin 185 euro, Frankfurt'ta 7 bin 162 euro, Lizbon'da 6 bin 636 euro ve Barselona'da 6 bin 485 euroluk fiyatlar kaydedildi.

İSTANBUL AVRUPA'NIN EN UCUZU OLDU

Listenin son sırasında ise İstanbul yer aldı. Deutsche Bank verilerine göre İstanbul şehir merkezinde bir konutun metrekare fiyatı 2 bin 646 euro olarak hesaplandı.

İstanbul'a en yakın şehir Atina oldu. Yunanistan'ın başkentinde metrekare fiyatı 3 bin 442 euro seviyesinde bulunuyor.

Brüksel'de fiyat 4 bin 380 euro, Birmingham'da 4 bin 671 euro, Budapeşte'de 5 bin 243 euro, Varşova'da 5 bin 443 euro ve Edinburgh'da 5 bin 708 euro olarak kaydedildi.

Böylece İstanbul'da şehir merkezindeki konutların metrekare fiyatı Avrupa ortalamasının yaklaşık yüzde 71 altında kaldı.

80 METREKARELİK EV İSTANBUL'DA 211 BİN EURO

Rapordaki metrekare fiyatı üzerinden hesaplandığında İstanbul'da 80 metrekarelik bir konut yaklaşık 211 bin 680 euroya denk geliyor.

Aynı büyüklükte bir ev için Zürih'te yaklaşık 1 milyon 833 bin euro, Cenevre'de 1 milyon 555 bin euro, Londra'da 1 milyon 379 bin euro ve Paris'te 1 milyon 22 bin euro gerekiyor.

Araştırmaya dahil edilen 28 Avrupa şehrinin basit ortalaması ise metrekare başına 9 bin 90 euro. Buna göre Avrupa ortalamasında 80 metrekarelik bir konut yaklaşık 727 bin euroya mal oluyor.

DÜNYANIN EN PAHALISI HONG KONG

Araştırma Avrupa ile sınırlı değil. Dünya genelinde incelenen 69 şehir arasında şehir merkezinde konut satın almanın en pahalı olduğu kent Hong Kong oldu.

Hong Kong'da metrekare fiyatı 23 bin 790 euro olarak hesaplandı. Hong Kong'u 22 bin 910 euroyla Zürih ve 21 bin 897 euroyla Seul takip etti.

Listenin en düşük fiyatları ise Kahire ve Johannesburg'da görüldü. Kahire'de şehir merkezinde konutun metrekaresi 784 euro, Johannesburg'da ise 913 euro seviyesinde bulunuyor.

Rapordaki veriler Numbeo ve Deutsche Bank kaynaklarına dayanırken, tutarlar 2026'nın ilk yarısındaki Avrupa Merkez Bankası ortalama döviz kurları kullanılarak euroya çevrildi.

(EKONOMİM)