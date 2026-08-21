Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tapuda gayrimenkul devri yapıldığında mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi uygulaması tamamen kaldırıldı.

Yeni düzenleme, ev alıp satacak milyonlarca vatandaşı ve tapu süreçlerini doğrudan etkileyecek.

EVİNİ SATAN PRİM İADESİ ALACAK

Yeni sistemle birlikte tapuda mülkiyet el değiştirdiği anda eski DASK sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş sayılacak.

• Sözleşme İptali: Satış tesciliyle birlikte mevcut poliçe otomatik olarak sona erecek.

• Para İadesi: Evini satan kişi, poliçenin kalan kullanılmayan süresine ait prim tutarını sigorta şirketinden geri alabilecek.

• Tapuda Kontrol: Tapu müdürlükleri, satış işlemi sırasında alıcı adına düzenlenmiş geçerli ve yeni bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını zorunlu olarak denetleyecek.

MİRAS YOLUYLA DEVİRLERDE ESKİ USUL DEVAM EDECEK

Düzenleme yalnızca satış yoluyla gerçekleşen el değiştirmeleri kapsıyor. Miras ve benzeri satış dışı mülkiyet devirlerinde mevcut DASK poliçesi geçerliliğini koruyacak.

• 15 Günlük Bildirim Süresi: Yeni hak sahibi, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlü olacak.

• 24 Saatte Zeyilname: Bildirimi alan sigorta şirketi veya acente, 24 saat içinde yeni hak sahibi adına zeyilname düzenleyerek poliçeyi teslim edecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.

Konut alım satımı yapmayı planlayan vatandaşların, tapu işlemleri öncesinde yeni DASK poliçesi hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.