ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS), Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından gönderilen ihtarnameye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

İCRA DOSYASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İhtarnamede, Erdem Aydın İnşaat tarafından İstanbul 2. İcra Dairesi'nin 2017/17506 E. sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibine yapılan itiraz üzerine dava açıldığı belirtildi.

Belgede yer alan bilgilere göre İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/516 E. - 2021/347 K. sayılı kararıyla davanın kabulüne karar verildi. Söz konusu kararın kanun yolu incelemesinden geçerek kesinleştiği ifade edildi.

"HERHANGİ BİR ÖDEME OLMADI"

İhtarnamede, mahkeme kararının ardından icra dosyası kapsamında farklı zamanlarda kapak hesabı yaptırıldığı ve taraflar arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ancak herhangi bir ödeme yapılmadığı ileri sürüldü.

Erdem Aydın İnşaat, alacağın tüm ferileriyle birlikte icra dosyasında devam ettiğini belirterek icra işlemlerine devam etmeden önce son kez bildirim yapıldığını kaydetti.

ICU GİRİŞİM'E 15 GÜN SÜRE

İhtarnamenin en dikkat çeken bölümünde ise ICU Girişim'e ödeme için süre verildi.

Erdem Aydın İnşaat, ihtarnamenin şirkete tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, İstanbul 2. İcra Dairesi'nin 2017/17506 E. sayılı dosyasına konu borcun tüm ferileriyle birlikte ödenerek dosyanın kapatılmasını talep etti.

Belgede, bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde dosyada bulunan mevcut teminatın nakde çevrilmesi ve cebri icra işlemlerinin takip edileceği bildirildi. Bu süreçte oluşacak masraf ve diğer ferilerin de şirketten talep ve tahsil edileceği ifade edildi.