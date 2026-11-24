Borsa İstanbul'da işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) hisselerinde dikkat çeken bir pay satışı gerçekleşti.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin kurucusu olduğu bireysel emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde bulunan 170 bin lot ARDYZ hissesi satıldı.

8,29 MİLYON TL'LİK HİSSE SATIŞI

19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen satış işleminin ortalama fiyatı 48,80 TL olarak açıklandı. İşlemin toplam büyüklüğü 8 milyon 296 bin TL oldu.

Satış işlemi, bireysel emeklilik yatırım fonlarının portföy yöneticisi tarafından gerçekleştirildi.

ARDYZ'DEKİ PAYI YÜZDE 3'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Gerçekleştirilen satışla birlikte Türkiye Hayat ve Emeklilik'in kurucusu olduğu bireysel emeklilik yatırım fonlarının ARD Grup Bilişim Teknolojileri sermayesindeki toplam payı yüzde 3,00936'dan yüzde 2,95661'e geriledi.

Fonların elinde bulunan toplam pay miktarı ise 9 milyon 698 bin 374 lottan 9 milyon 528 bin 374 lota düştü.

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