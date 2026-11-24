Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşılan organizasyonel atama bildirimine göre Türk Telekom'da Network Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Orhan görevinden ayrıldı.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, boşalan koltuğa yeni bir atama gerçekleştirilene kadar operasyonel süreçlerin aksamaması adına vekalet düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Buna göre Network Genel Müdür Yardımcılığı görevini, halihazırda Strateji ve Toptan Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Ahmet Kamil Gençel vekaleten üstlenecek.