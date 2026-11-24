İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Kemal Akkaya dahil toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

KEMAL AKKAYA KİMDİR?

Kemal Akkaya, 1974 yılında Adana'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamlayan Akkaya, profesyonel kariyerine 1997 yılında OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de uzman yardımcısı olarak başladı.

2015 yılına kadar aynı kurumda yatırım uzmanı, yatırım müdür yardımcısı ve yatırım müdürü olarak görev yaptı.

Sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Akkaya, girişim sermayesi alanında da melek yatırımcı olarak faaliyet gösterdi. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarına sahip olan Akkaya, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS) yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi.