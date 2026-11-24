İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik başlatılan "fon soruşturması" kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargı süreci sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 5 şüpheli ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın 4 kişi hakkında tutuklama talep ettiği hakimlik sorgusunda karar çıktı. Mahkeme heyeti, talep doğrultusunda 4 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 1 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.