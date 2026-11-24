Küresel piyasalarda Nvidia öncülüğünde başlayan yükseliş, kripto para piyasasında kalıcı olmadı. Wall Street'te yapay zeka hisselerine gelen alımlarla yüzde 5'in üzerinde değer kazanan Bitcoin, yükselişinin önemli bölümünü geri vererek 60 bin 433 dolara geriledi.

Kripto para piyasasında son 24 saatte 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan milyar dolarlık çıkışlar ve Fed'in faiz artırımı ihtimali fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

BITCOIN'DE YÜKSELİŞ HIZ KESTİ

Hafta sonu yaşanan sert satışlarla 55 bin 326,3 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Nvidia'nın yönetim değişikliğine ilişkin haberlerin ardından toparlanmaya başladı.

CoinDesk'in aktardığı verilere göre Bitcoin, pazartesi günü Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine döneceğinin açıklanmasının ardından 64 bin 500 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak kripto para, teknoloji hisselerindeki yükselişe ayak uyduramadı.

Önceki işlemlerde 61 bin 326,9 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, 24 Kasım 2026 itibarıyla 60 bin 433 dolardan işlem görüyor. Kripto para, cumartesi günü gördüğü dip seviyenin yaklaşık yüzde 9 üzerinde bulunuyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA 1,8 MİLYAR DOLARLIK TASFİYE

CoinGlass verilerine göre son 24 saat içerisinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık kaldıraçlı kripto para pozisyonu tasfiye edildi.

Tasfiye edilen pozisyonların 1,3 milyar dolarlık bölümünü fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun (long) pozisyonlar oluşturdu.

Kaldıraçlı işlemlerin zorunlu olarak kapatılması fiyat hareketlerini hızlandırırken piyasadaki sert dalgalanmaların da derinleşmesine neden olabiliyor.

BITCOIN ETF'LERİNDEN MİLYARLARCA DOLARLIK ÇIKIŞ

Kripto para piyasasındaki satış baskısının önemli nedenlerinden biri de spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan fon çıkışları oldu.

SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Böylece spot Bitcoin ETF'leri üst üste dördüncü haftayı da net çıkışla tamamladı. Kasım ayında 20 Kasım itibarıyla toplam net çıkış ise 4,14 milyar dolara ulaştı.

ETF'lerdeki çıkışların devam etmesi, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamaya işaret ederken Bitcoin'in toparlanmasını da zorlaştırıyor.

NVIDIA YÜZDE 31,5 YÜKSELDİ, BITCOIN GERİDE KALDI

Nvidia hisseleri, Jensen Huang'ın yeniden CEO olarak göreve getirildiğinin açıklanmasının ardından pazartesi günü yüzde 31,5 değer kazandı. Şirketin piyasa değerindeki artış yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı.

Nvidia yönetim kurulu, Huang'ın göreve dönüşüne ilişkin kararın oy birliğiyle alındığını ve süreçte üst düzey ABD hükümet yetkililerinin görüşlerine başvurulduğunu bildirdi.

Huang, özel hayatına ilişkin basına yansıyan iddiaların ardından kasım ayının başında görevinden ayrılmıştı. Nvidia yönetimi, Huang'ın dönüşünün ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı görüşünü paylaştı.

Geçtiğimiz cuma günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek yıl başından bu yana elde ettiği kazanımları silen Nasdaq endeksi de Nvidia öncülüğünde toparlandı. S&P 500 ve Dow Jones endeksleri ise geçen hafta düzeltme bölgesine girmişti.

Ancak hisse senedi piyasalarındaki güçlü toparlanmanın kripto paralarda aynı ölçüde karşılık bulmaması dikkat çekti.

BITCOIN İÇİN KRİTİK GÜN 25 KASIM

Kripto para yatırımcılarının gündeminde şimdi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası bulunuyor.

Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler doları desteklerken enflasyondan arındırılmış ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Piyasalar, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı.

Öte yandan ABD'deki Şükran Günü tatili nedeniyle geleneksel finans piyasalarında işlem hacminin azalması, kripto para piyasasındaki oynaklığın artmasına yol açabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

ETHEREUM GERİLEDİ, ALTCOINLERDE KARIŞIK SEYİR

Bitcoin'in kazanımlarını geri verdiği yeni işlem gününde diğer kripto para birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim oldu.

Ethereum (ETH): Yüzde 0,4 düşüşle 1.717,53 dolar

XRP: Yüzde 1,3 yükseliş

Solana (SOL): Yüzde 1,9 yükseliş

Cardano (ADA): Yüzde 1,8 yükseliş

Dogecoin (DOGE): Yüzde 1,7 yükseliş

BNB: Yüzde 0,5 düşüş

BITCOIN'DE 60 BİN DOLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bitcoin'in Nvidia rallisinin ardından kazanımlarını koruyamamasıyla birlikte 60 bin dolar seviyesi yeniden önem kazandı.

Spot Bitcoin ETF'lerindeki fon hareketleri, ABD'nin enflasyon verileri, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerindeki hareketlilik, önümüzdeki günlerde kripto para piyasasının yönü açısından belirleyici olabilir.

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(DÜNYA GAZETESİ)