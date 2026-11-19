ABD’nin Ohio eyaletindeki Long Ridge Energy & Power tesisini yaklaşık 1,5 milyar dolara bünyesine katmaya hazırlanan şirket, satın alımın kapanış tarihi olan 27 Kasım öncesinde 185 milyon dolarlık yeni tahvil ihracını fiyatlandırdı.

Anlaşma, Ohio’nun Hannibal bölgesinde yer alan 485 megavat kapasiteli doğal gaz santrali ile 1.600 dönümü aşan geniş bir araziyi kapsıyor.

MARA, söz konusu arazi üzerinde doğrudan yapay zekâ müşterilerine hizmet verecek büyük ölçekli bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi hedefliyor.

Yıllık yüzde 8,75 faiz oranıyla fiyatlandırılan yeni tahviller, halihazırda aynı faiz oranıyla 600 milyon dolarlık borcu bulunan Long Ridge tarafından ihraç edilecek.

Ek borçlanmanın tamamlanmasıyla birlikte toplam tahvil tutarı 785 milyon dolara yükselirken, yıllık toplam faiz maliyeti yaklaşık 68,7 milyon dolara (yeni ihraçtan gelen pay yaklaşık 16,2 milyon dolar) ulaşacak.

1,1 MİLYAR DOLARLIK BTC SATIŞIYLA TEMİNAT YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni borçlanma adımı, MARA’nın kısa süre önce 13 bin 597 adet Bitcoin satarak yaklaşık 1,1 milyar dolar nakit yaratmasının hemen ardından geldi.

Şirket, bu satıştan elde ettiği gelirin 750 milyon dolarını, başlangıçta Long Ridge satın alımını finanse etmek için Bitcoin varlıklarını teminat göstererek kullandığı kredileri kapatmak amacıyla değerlendirdi.

Bu hamleyle birlikte borç yapısındaki teminat merkezi doğrudan şirketin Bitcoin rezervlerinden çıkarılarak satın alınacak enerji işletmesinin varlıklarına kaydırıldı.

Long Ridge yılın ilk dokuz ayında 178,5 milyon dolar gelir ve 3,5 milyon dolar net zarar açıklarken, MARA işletmenin yıllıklandırılmış düzeltilmiş kazancını 144 milyon dolar seviyesinde öngörmüştü.

YÜKSEK FAİZ VE MÜŞTERİ TAKVİMİ RİSK UNSURU

Bitcoin madenciliğinden edindiği enerji yönetimi ve altyapı tecrübesini yapay zekâ alanına aktarmayı amaçlayan MARA için finansman maliyetleri ve sözleşme takvimi yakından izleniyor.

Yıl sonuna kadar iki büyük veri merkezi kiralama anlaşması imzalamayı hedefleyen şirket, görüşmelerin 2027 yılına sarkabileceği ihtimalini de masada tutuyor.

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