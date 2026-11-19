Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların satışları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

SoSoValue verilerine göre, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 18 Kasım Çarşamba günü 306,4 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Böylece yıl başından bu yana fonlardan gerçekleşen toplam net çıkış 2,5 milyar doları aşarken fonların toplam net varlıkları 77,7 milyar dolara geriledi.

Walet Pilot verilerine göre fonların çarşamba günkü kapanış itibarıyla ellerinde tuttukları Bitcoin miktarı yaklaşık 1,25 milyon BTC oldu.

EN FAZLA BITCOIN HANGİ ETF'DE BULUNUYOR?

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri arasında en yüksek Bitcoin varlığına sahip fon BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu oldu.

Fonların Bitcoin varlıkları şöyle:

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT): 779.870 BTC

779.870 BTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC): 172.080 BTC

172.080 BTC Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): 122.730 BTC

BlackRock'ın IBIT fonu, sahip olduğu Bitcoin miktarıyla diğer fonların önünde yer aldı.

BITCOIN FİYATI 63 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Kripto para piyasasında artan satış baskısıyla Bitcoin, 18 Kasım Çarşamba günü kısa süreliğine 63 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, haberin kaynak alındığı sırada 63 bin 545 dolardan işlem görürken son 24 saatteki değer kaybı yüzde 1,7 oldu.

ANALİSTLER BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞÜ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Kripto para borsası Giottus'un Üst Yöneticisi (CEO) Vikram Subburaj, Cointelegraph'a yaptığı değerlendirmede, kurumsal yatırımcıların satışları ile ABD'de daha sıkı para politikası uygulanacağına yönelik beklentilerin kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Subburaj, blokzincir verilerinin uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının son 30 günde ellerindeki varlıkları yaklaşık 121 bin 151 BTC azalttığını gösterdiğine dikkat çekti.

ETHEREUM ETF'LERİNDEN DE PARA ÇIKIŞI YAŞANDI

Bitcoin ETF'lerinde yaşanan para çıkışı, ABD'de işlem gören spot Ethereum fonlarında da görüldü.

Spot Ethereum ETF'lerinden 18 Kasım Çarşamba günü yaklaşık 40 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Yıl başından bu yana Ethereum ETF'lerinden yaşanan toplam net çıkış ise yaklaşık 895 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin ve Ethereum fonlarındaki çıkışlar, kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcı talebinin zayıfladığına işaret ediyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA HAFTALIK KAYIPLAR YÜZDE 13'Ü AŞTI

Kripto para piyasalarındaki satış baskısı, son bir haftalık performansa da yansıdı. TradingView'in 19 Kasım 2026 tarihli ısı haritasında büyük kripto para birimlerinin çoğunun değer kaybettiği görüldü.

Son bir haftada öne çıkan fiyat değişimleri şöyle:

Bitcoin (BTC): -%13,79

Ethereum (ETH): -%12,16

BNB: -%12,85

Solana (SOL): -%10,41

XRP: -%6,65

TRON (TRX): -%1,26

Bitcoin'deki haftalık kayıp yüzde 13,79'a ulaşırken Ethereum, BNB ve Solana'da da çift haneli düşüşler kaydedildi.

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