Bitcoin, geçen haftaki kayıplarının ardından 10 Kasım 2026 Salı günü 75 bin doların altında işlem görüyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi 74 bin 765 dolar seviyesinde bulunurken ABD'de kripto para sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılabileceğine ilişkin beklentiler piyasada baskı oluşturuyor. Wall Street'teki toparlanma, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Strategy'nin yeni Bitcoin alımları ise fiyatları destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

BITCOIN 75 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yaşanan satışların ardından 75 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

ABD borsalarında risk iştahının toparlanması ve petrol fiyatlarındaki gerileme kripto para piyasasını desteklese de düzenleme endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, kripto para sektörüne yönelik denetimlerin artırılabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Özellikle kara para aklamayla mücadele ve risk yönetimi alanlarında daha sıkı kurallar uygulanabileceği değerlendiriliyor.

STRATEGY'DEN 81,9 MİLYON DOLARLIK BITCOIN ALIMI

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden Strategy, 2-8 Kasım 2026 döneminde yeni Bitcoin alımları gerçekleştirdi.

Şirket, toplam 81,9 milyon dolar karşılığında 1.036 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Alıma ilişkin detaylar şöyle:

Satın alınan Bitcoin: 1.036 BTC

Toplam alım tutarı: 81,9 milyon dolar

Ortalama alım fiyatı: 79.012 dolar

Alım dönemi: 2-8 Kasım 2026

Strategy'nin ortalama alım fiyatının Bitcoin'in mevcut piyasa fiyatının üzerinde olması dikkat çekti.

ABD'DEKİ DÜZENLEME ENDİŞELERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD'deki siyasi gelişmeler, kripto para piyasasının gündeminde yer alıyor.

Demokratların seçim başarısının ardından sektör üzerindeki düzenleyici denetimlerin artırılabileceğine ilişkin beklentiler öne çıktı.

Kripto para sektörüne yönelik eleştirileriyle bilinen Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçebileceği belirtiliyor.

Warren'ın göreve gelmesi halinde kripto varlıklara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ihtimali piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Öte yandan son iki yılda kabul edilen ve büyük ölçüde Cumhuriyetçilerin desteğini alan kripto para düzenlemelerinin yeni siyasi dengeler altında nasıl ilerleyeceği de merak ediliyor.

BITCOIN ETF'LERİNDEN PARA ÇIKIŞI HIZLANDI

Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcı hareketleri de öne çıkıyor.

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF), geçen hafta haziran ayından bu yana en yüksek haftalık para çıkışı gerçekleşti.

ETF'lerdeki çıkışlar, Bitcoin üzerindeki satış baskısını artırabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi de riskli varlıklar açısından destekleyici bir gelişme olarak öne çıktı.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 5,1 düşüşle varil başına 92,61 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelerin ilerlemesi halinde yeni askeri operasyon ihtimalinin düşük olduğuna yönelik açıklamaları etkili oldu.

ETHEREUM, SOLANA VE XRP'DE SON DURUM

Bitcoin'deki zayıf seyre karşın altcoin piyasasında karışık fiyat hareketleri görüldü.

Ethereum yüzde 0,2 yükselişle 2.131,67 dolardan işlem görürken Solana ve BNB'de de sınırlı artışlar kaydedildi.

Kripto paralardaki son değişimler şöyle: