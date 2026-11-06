ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan sert satış baskısı küresel kripto para piyasasını da vurdu.

Kripto veri platformu CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 4,22 daralarak 2,56 trilyon dolar seviyesine indi.

BTC VE ALTCOINLERDE KAYIPLAR HIZLANDI

Piyasa değeri açısından açık ara liderliğini sürdüren Bitcoin (BTC), günlük bazda yüzde 4,6 değer kaybederken haftalık kaybını yüzde 5’in üzerine taşıdı.

Günün erken saatlerinde 76 bin dolar desteğinin altına sarkan Bitcoin, Türkiye saatiyle 23.00 sularında gelen sınırlı tepki alımlarıyla 76 bin 241 dolar seviyesinden dengelenmeye çalıştı.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı konumundaki Ethereum (ETH) ise satış baskısını daha sert hissetti. Son 24 saatte yüzde 6,1 geri çekilen Ethereum, 2 bin 258 dolar bandına kadar çekildi.

WALL STREET ÇÖKÜŞÜ VE SEÇİM SONRASI REGÜLASYON BELİRSİZLİĞİ

Kripto varlıklardaki değer kaybının ana tetikleyicisi, ABD ara seçimlerinin ardından New York Borsası'nda (Wall Street) yaşanan çalkantı oldu:

• Teknoloji Hisselerinde Ağır Bilanço: Demokratların ara seçimlerde Kongre kontrolünü güçlendirmesi, yapay zekâ altyapıları ve devasa enerji tüketen veri merkezlerine yönelik regülasyonların sertleşebileceği endişesini tetikledi. Bu baskıyla Nasdaq endeksi yüzde 4’ü aşan kayıpla sarsılırken, S&P 500 yüzde 3 geriledi; Dow Jones endeksi ise 1.000 puanı aşan sert düşüş yaşadı.

• "CLARITY Act" Tehlikeye Girdi: Demokratların Kongre çoğunluğunu ele geçirmesi, dijital varlık sektörünün regülasyon ortamına ilişkin soru işaretlerini çoğalttı. Sektör temsilcilerinin yasal zemin oluşturulması adına uzun süredir beklediği ve kapsamlı kurallar getirmesi öngörülen CLARITY Act yasa tasarısının yıl sonuna kadar yasalaşma ihtimalinin oldukça zayıfladığı değerlendiriliyor.

Teknoloji hisselerindeki tasfiyelerin yarattığı genel likidite ihtiyacı ve yasal belirsizliklerin birleşmesi, kripto para piyasasında kısa vadeli görünümü baskılamaya devam ediyor.

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