Bitcoin fiyatlarında düşüş devam ederken Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcılarından Jason Calacanis'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içerisinde 57 bin dolara kadar gerileyebileceğini savunan Calacanis, 126 bin dolarlık tarihi zirvenin bir daha görülemeyeceğini öne sürdü. Ancak bazı analistler 2027 yılında yeni rekor seviyelerin mümkün olduğunu değerlendiriyor. Peki, Bitcoin daha ne kadar düşebilir? İşte kripto para piyasasındaki son tahminler...

BITCOIN İÇİN 57 BİN DOLAR TAHMİNİ

Jason Calacanis, Bitcoin'e yönelik yatırımcı ilgisinin zayıfladığını belirterek kripto para biriminde düşüş sürecinin devam edebileceğini öne sürdü.

Ünlü yatırımcı, özellikle spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) gerçekleşen para çıkışlarının piyasa açısından olumsuz bir gösterge olduğunu ifade etti.

Calacanis'in 57 bin dolarlık tahmini, Bitcoin'in 8 Kasım'daki yaklaşık 75 bin 800 dolarlık seviyesine göre yüzde 24,8 oranında ilave düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Bununla birlikte söz konusu rakam, gerçekleşmiş bir fiyat hareketini değil, yatırımcının kişisel piyasa beklentisini yansıtıyor.

BITCOIN'DE 126 BİN DOLARLIK REKOR BİR DAHA GÖRÜLMEYECEK Mİ?

Calacanis, Bitcoin'in Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveye yeniden çıkamayacağını savundu.

Bitcoin'in yalnızca değer saklama aracı olarak kullanılmasının yatırımcılar açısından yeterli bir gerekçe olmadığını öne süren Calacanis, teknoloji yatırımlarında farklı alanların daha fazla fırsat sunduğunu belirtti.

Yatırımcının açıklamaları kripto para topluluğunda tartışma yaratırken bazı isimler Bitcoin'in yeniden rekor kıracağı görüşünü savundu.

Gayrimenkul yatırımcısı Grant Cardone, Bitcoin'in Ekim 2028'e kadar yeni bir tarihi zirveye ulaşabileceği iddiasıyla Calacanis'e 1 milyon dolarlık bahis teklifinde bulundu.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINI DAHA CAZİP BULUYOR

Calacanis'in Bitcoin'e yönelik olumsuz beklentilerinde yapay zeka sektöründeki büyüme de etkili oldu.

Yapay zeka ve süper zeka alanındaki yatırım fırsatlarının Bitcoin'e kıyasla daha yüksek potansiyel taşıdığını savunan Calacanis, yatırımcıların kaynaklarını bu alanlara yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Teknoloji yatırımcısı, Bitcoin ağının kullanım alanlarının sınırlı kaldığını ve alternatif teknolojilerin sermaye çekme potansiyelinin arttığını ileri sürdü.

BITCOIN FONLARINDAN 1,28 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Bitcoin'e ilişkin olumsuz beklentilerin gündemde olduğu dönemde spot Bitcoin ETF'lerinde de önemli para çıkışları kaydedildi.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında toplam 1,28 milyar dolarlık net para çıkışı gerçekleşti.

Böylece fonların 2026 yılı başından bu yana toplam net para akışı yaklaşık 914 milyon dolar eksiye döndü.

Fonlardan gerçekleşen çıkışlar, kurumsal yatırımcı talebinin seyrine ilişkin göstergeler arasında değerlendiriliyor.

BAZI ANALİSTLER 2027'DE YENİ REKOR BEKLİYOR

Bitcoin'in yeniden tarihi zirveye ulaşamayacağını savunan Calacanis'in aksine bazı finans kuruluşları gelecek yıl için yükseliş beklentilerini koruyor.

Araştırma şirketi Bernstein, ağustos ayında yayımladığı değerlendirmede Bitcoin'in 2027 yılının ortalarında 150 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Bernstein analistleri, kamu borçlarına ilişkin endişeler ve para birimlerinin satın alma gücünün zayıflamasına yönelik beklentilerin Bitcoin'e talebi destekleyebileceğini değerlendirdi.

Böylece Bitcoin için açıklanan tahminler 57 bin dolara gerileme ile 150 bin dolara yükseliş arasında önemli farklılıklar gösteriyor.

BITCOIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bitcoin, 8 Kasım 2026 tarihinde yaklaşık 75 bin 874 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para birimi, 6 Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin 198 dolarlık tarihi zirvesinin yüzde 40 altında işlem görüyor.

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, spot Bitcoin ETF'lerindeki para hareketleri ve küresel yatırımcıların risk iştahı, önümüzdeki dönemde fiyatların yönü açısından önem taşıyor.

Analistlerin farklılaşan beklentileri ise Bitcoin'in 2027 yılına ilişkin fiyat görünümünde belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.