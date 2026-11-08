Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2026'nın kapanış oturumunda küresel ekonomideki gelişmeleri ve Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Şimşek, enerji arzında yaşanan sorunların uluslararası ticareti ve ekonomik büyümeyi etkilediğini belirterek Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirmesi ve alternatif ticaret güzergâhlarına yönelik yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

"ŞU ANA KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ EN BÜYÜK ENERJİ ŞOKU"

Küresel enerji tedarikinde yaşanan krizin boyutuna dikkat çeken Şimşek, mevcut şokun 1973-1974 petrol ambargosunun yaklaşık iki katı, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında 2022'de yaşanan enerji krizinin ise yaklaşık yedi katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Küresel ekonominin bu büyüklükteki bir enerji arzı şokuyla karşı karşıya kaldığını belirten Şimşek, krizin uzamasının ekonomik sorunları artırabileceğini söyledi.

SAVAŞ KÜRESEL BÜYÜMEYİ YAVAŞLATTI, ENFLASYONU ARTIRDI

Orta Doğu'daki savaşın bölge ülkelerinin ekonomik faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Şimşek, özellikle çatışmalardan doğrudan etkilenen ülkelerde ihracat ve ithalat hacimlerinin gerilediğini aktardı.

Küresel büyümenin yavaşladığını ve artan enflasyonun finansal koşulları sıkılaştırdığını ifade eden Şimşek, söz konusu gelişmelerin tamamının savaştan kaynaklanmadığını ancak çatışmaların önemli bir etkisi bulunduğunu belirtti.

Şimşek, kalıcı barışın sağlanması halinde bölge ekonomilerinde toparlanma sürecinin başlayabileceğini söyledi.

TÜRKİYE İÇİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirmesinin önemine değinen Şimşek, enerji kaynaklarına erişimde bağımlılıkların azaltılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, farklı ulaşım yöntemlerini bir araya getiren ticaret koridorlarının geliştirilmesinin tedarik zinciri risklerini azaltabileceğini söyledi.

Bölgesel bağlantıların artırılması, boru hatlarına yatırım yapılması ve elektrifikasyon sürecinin hızlandırılmasının savaş sonrası dönemde önem kazanacağını belirtti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE 18 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Türkiye'nin savunma sanayisindeki faaliyetlerine de değinen Şimşek, sektörün geçen yıl yaklaşık 18 milyar dolarlık yeni sipariş aldığını bildirdi.

Savunma sanayisinde yaklaşık 4 bin şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin hava yolu bağlantıları, altyapı kapasitesi ve inşaat sektöründeki deneyimi sayesinde savaş sonrası yeniden imar çalışmalarında da rol üstlenebileceğini belirtti.

Bölgesel işbirliği ve alternatif ticaret koridorlarına yönelik yatırımların, savaş sonrası ekonomik toparlanmanın önemli unsurları arasında bulunacağını kaydetti.