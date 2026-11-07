Bakanlığa bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), platformun yaptırımların aşılması ve siber suçlarla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık şüpheli para hareketine aracılık ettiğini ileri sürdü. Karar kapsamında ABD'deki finans kuruluşlarının MEXC Global ile para transferi gerçekleştirmesi yasaklanacak. Şirket ise kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve platformdaki işlemlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

ABD'DEN MEXC GLOBAL'E 16 MİLYAR DOLARLIK SUÇLAMA

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 6 Kasım'da açıklanan karar, MEXC Global'in finansal işlemlerine yönelik yaklaşık beş yıllık incelemenin ardından geldi.

FinCEN'in açıklamasına göre MEXC, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaptırımların aşılması, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık para hareketine aracılık etti.

İncelemelerde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlemin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle ilişkili olduğu öne sürüldü. Bu tutarın 232 milyon dolarlık bölümünün ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım listelerinde bulunan kuruluşlarla doğrudan gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD yönetimi ayrıca MEXC'nin yaptırım uygulanan Rus kripto para platformları Garantex ve Grinex ile Haziran 2026'ya kadar işlem gerçekleştirmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

İRAN BAĞLANTILI İŞLEMLER DE İNCELEMEYE ALINDI

FinCEN'in incelemesinde İran bağlantılı para transferleri de öne çıktı. Kurumun verilerine göre MEXC Global, beş yıllık dönemde İran'da faaliyet gösteren 40'tan fazla kripto para platformuyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirdi.

Aynı dönemde İran Merkez Bankası ile Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü'nün yararına gerçekleştirildiği ileri sürülen işlemlerin toplamının yaklaşık 22 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, alınan kararın İran'ın uluslararası yaptırımları dijital varlıklar üzerinden aşmasını engellemeye yönelik adımların bir parçası olduğunu belirtti.

ABD'DEKİ FİNANS KURULUŞLARINA PARA TRANSFERİ YASAĞI

FinCEN'in kararı, ABD'de faaliyet gösteren finans kuruluşlarının MEXC Global'e para göndermesini veya platformdan gelen para transferlerini gerçekleştirmesini yasaklıyor.

Ancak düzenleme henüz hemen yürürlüğe girmiyor. Yasağın, ABD'nin resmî düzenleme yayını Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra uygulanmaya başlaması öngörülüyor.

Karara aykırı işlem gerçekleştiren ABD finans kuruluşları hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Düzenleme, MEXC'nin dünya genelindeki faaliyetlerinin tamamen durdurulması veya bütün kullanıcı varlıklarının dondurulması anlamına gelmiyor. Bununla birlikte ABD finans sisteminden uzaklaştırılması, platformun uluslararası bankacılık ve para transferi ilişkilerini etkileyebilir.

MEXC GLOBAL'DEN AÇIKLAMA GELDİ: VARLIKLAR GÜVENDE

ABD'nin kararının ardından MEXC Global, 7 Kasım'da konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, FinCEN tarafından yayımlanan düzenlemenin hukuk ve uyum ekipleri tarafından incelendiğini bildirdi.

MEXC, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, para yatırma, para çekme ve alım satım işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Şirket ayrıca kara para aklamayı önleme ve uluslararası yaptırımlara uyum mekanizmaları için bağımsız bir inceleme başlattığını duyurdu. ABD makamları ve diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarıyla görüşmeler yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

MEXC'NİN KÜRESEL FAALİYETLERİ ETKİLENEBİLİR

2018 yılında kurulan MEXC Global, küresel kripto para piyasasının büyük işlem platformları arasında yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre platform, Eylül 2026 itibarıyla günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ve yaklaşık 5 milyar dolarlık rezerve sahipti.

Platform, kullanıcılarına 3 binden fazla kripto para ve dijital varlıkta işlem yapma imkânı sunuyor.

ABD'nin aldığı karar, Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarına doğrudan el konulması veya işlemlerinin otomatik olarak durdurulması anlamına gelmiyor. Ancak ABD finans kuruluşlarıyla para transferlerinin sınırlandırılması, platformun uluslararası finansal ilişkileri üzerinde baskı oluşturabilir.

MEXC'nin diğer ülkelerdeki finansal ortaklarının karara nasıl karşılık vereceği ve şirketin uyum süreçlerinde atacağı adımlar, düzenlemenin küresel faaliyetlere etkisini belirleyecek.