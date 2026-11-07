Bazı hisseler yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlarken, bazı hisselerde değer kaybı yüzde 60'ı aştı.

Yılbaşından bu yana en fazla yükselen hisse yüzde 168,47 ile Tekfen Holding (TKFEN) oldu. Tekfen Holding'i yüzde 112,33 getiriyle Kıraç Galvaniz (TCKRC), yüzde 108,45 yükselişle Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) takip etti.

TÜPRAŞ (TUPRS) yüzde 93,95, Reysaş Taşımacılık (RYSAS) ise yüzde 87,90 yükselişle yılın en çok kazandıran hisseleri arasında yer aldı.

BIST 100'DE EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSE

Hisse Kod Yılbaşından bu yana değişim Tekfen Holding TKFEN %168,47 Kıraç Galvaniz TCKRC %112,33 Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ %108,45 TÜPRAŞ TUPRS %93,95 Reysaş Taşımacılık RYSAS %87,90

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSE EUROPEN ENDÜSTRİ OLDU

BIST 100 endeksinde yılbaşından bu yana en fazla değer kaybeden hisse ise Europen Endüstri (EUREN) oldu. EUREN hisseleri söz konusu dönemde yüzde 61,67 geriledi.

Europen Endüstri'yi yüzde 57,71 kayıpla Katmerciler (KATMR) izledi. Zorlu Enerji (ZOREN) yüzde 56,68, 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) yüzde 56,17 ve Vestel Elektronik (VESTL) yüzde 55,40 değer kaybetti.

BIST 100'DE EN ÇOK KAYBETTİREN 5 HİSSE

Hisse Kod Yılbaşından bu yana değişim Europen Endüstri EUREN -%61,67 Katmerciler KATMR -%57,71 Zorlu Enerji ZOREN -%56,68 1000 Yatırımlar Holding BINHO -%56,17 Vestel Elektronik VESTL -%55,40

Böylece BIST 100'de yılın başından bu yana en çok kazandıran hisse Tekfen Holding olurken, en fazla değer kaybeden hisse Europen Endüstri olarak kayıtlara geçti. Veriler, endeks genelindeki yükseliş veya düşüşten bağımsız olarak hisse bazında performansların önemli ölçüde farklılaşabildiğini gösterdi.

Kaynak: Ekonomim

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