Borsa İstanbul'da işlem gören Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG), 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken FAVÖK yüzde 46 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 946,2 milyon TL net zarar açıklayan şirket, 2026'nın ilk 9 ayında 151,9 milyon TL net kâr elde etti.

SMART GÜNEŞ'İN SATIŞLARI 11,5 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Smart Güneş'in 2026 yılının ilk 9 ayında satış gelirleri 11 milyar 554 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 9 milyar 603 milyon TL'ye kıyasla yüzde 20 artış gösterdi.

Brüt kâr yıllık bazda yüzde 30 yükselerek 2 milyar 552 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise yüzde 46 artışla 2 milyar 392 milyon TL olarak kaydedildi.

SMART GÜNEŞ ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Şirketin net dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir değişim yaşandı. Smart Güneş, 2025 yılının ilk 9 ayında 946 milyon 226 bin TL net zarar açıklamıştı. 2026 yılının aynı döneminde ise 151 milyon 944 bin TL net kâr elde etti.

Net parasal pozisyon kazançları da geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 671 milyon TL'den 1 milyar 820 milyon TL'ye yükseldi. Bu kalemde yıllık bazda yüzde 9 artış gerçekleşti.

SMART GÜNEŞ'İN TOPLAM VARLIKLARI 33,5 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 33 milyar 510 milyon TL oldu. Bu tutar, 30 Haziran 2026 dönemindeki 32 milyar 953 milyon TL'ye göre yüzde 2 artışa işaret etti.

Dönen varlıklar yüzde 3 yükselerek 19 milyar 571 milyon TL'ye ulaşırken duran varlıklar 13 milyar 939 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Smart Güneş'in net borcu 12 milyar 912 milyon TL olarak açıklandı. Net borç, haziran sonundaki 13 milyar 293 milyon TL seviyesine göre yüzde 3 azaldı. Özkaynaklar ise yüzde 38 artışla 7 milyar 754 milyon TL'ye yükseldi.

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