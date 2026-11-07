Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalırken FAVÖK'ü yüzde 59 geriledi. Net dönem zararı ise 215,9 milyon TL'den 144,9 milyon TL'ye düştü.

ERBOS'UN SATIŞLARI VE BRÜT KÂRI GERİLEDİ

ERBOS'un 2026 yılının ilk 9 ayında satış gelirleri 4 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 5 milyar 173 milyon TL'ye kıyasla yüzde 10 düşüş kaydetti.

Brüt kâr da yıllık bazda yüzde 20 azalarak 473 milyon 736 bin TL'ye geriledi. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemindeki 171 milyon 352 bin TL'den 69 milyon 914 bin TL'ye düştü. Böylece FAVÖK'teki gerileme yüzde 59 oldu.

ERBOS'UN NET ZARARI 144,9 MİLYON TL OLDU

Şirketin net dönem zararında ise iyileşme görüldü. ERBOS, 2025 yılının ilk 9 ayında 215 milyon 970 bin TL net zarar açıklamıştı. 2026 yılının aynı döneminde net zarar 144 milyon 904 bin TL olarak kaydedildi. Böylece şirketin net zararı yıllık bazda yaklaşık yüzde 33 azaldı.

Net parasal pozisyon kayıpları da 404 milyon 137 bin TL'den 392 milyon 414 bin TL'ye geriledi.

ERBOS'UN TOPLAM VARLIKLARI 6,1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 6 milyar 178 milyon TL oldu. Bu rakam, 30 Haziran 2026 dönemindeki 6 milyar 213 milyon TL'ye göre yaklaşık yüzde 1 düşüşe işaret etti.

Dönen varlıklar 3 milyar 830 milyon TL, duran varlıklar ise 2 milyar 347 milyon TL olarak açıklandı.

ERBOS'un net borcu 922 milyon 210 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Haziran sonundaki 918 milyon 825 bin TL'lik net borca kıyasla sınırlı artış kaydedildi. Özkaynaklar ise 4 milyar 176 milyon TL'ye yükseldi.

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