ABD'de ara seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Demokratların Kongre seçimlerinde elde ettiği başarının ardından dolar değer kaybederken altın, Bitcoin ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü.

Altın vadeli işlemleri yüzde 3'ün üzerinde artışla ons başına 4 bin doların üzerine çıkarken Bitcoin 80 bin doları aştı. Gümüşteki yükseliş ise yüzde 5'e yaklaştı.

ALTIN, BİTCOİN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ HIZLANDI

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından yatırımcıların risk algısında değişim yaşandı. Dolar endeksi gerilerken değerli metaller ve kripto para piyasasında alımlar güç kazandı.

Altın vadeli işlemleri yüzde 3'ten fazla yükselerek 4 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin yüzde 4'lük değer kazancıyla 80 bin doların üzerine çıktı. Gümüş ise yüzde 5'e yaklaşan yükselişiyle üç varlık arasında en güçlü günlük performansı sergiledi.

Dolar endeksi, seçim sonuçlarının ardından iki ayı aşkın sürenin en sert günlük düşüşüne yöneldi. Ancak endeks daha sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

ALTIN VE BİTCOİN 2026'NIN EN KÖTÜ PERFORMANS GÖSTEREN YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA

Creative Planning'den Charlie Bilello'nun verilerine göre altın ve Bitcoin, ekim ayı sonu itibarıyla 2026 yılının en kötü performans gösteren iki büyük yatırım aracı arasında yer aldı. İki varlığın aynı takvim yılında performans sıralamasının son iki basamağında bulunmasının ilk kez gerçekleştiği belirtildi.

Pictet Asset Management Baş Stratejisti Luca Paolini, seçim gecesi teknoloji hisseleri ve Bitcoin'de görülen ilk satışların kısa süre içinde tersine döndüğünü ifade etti. Paolini, Trump yönetiminin politikalarıyla bağlantılı varlıkların seçim öncesinde son zirvelerinden yüzde 10 gerilediğine dikkat çekti.

SEÇİM SONRASI YÜKSELİŞ KAYIPLARI TELAFİ EDEMEDİ

Seçimlerin ardından yaşanan toparlanmaya rağmen altın, Bitcoin ve gümüşün önceki zirvelerinin oldukça altında işlem gördüğü belirtildi.

Verilere göre altın, 29 Ocak'ta gördüğü rekor seviyenin yüzde 26 altında bulunuyor. Bitcoin, Ekim 2025'teki zirvesine göre yüzde 38 gerilerken gümüşün ocak ayındaki zirvesinden kaybı yüzde 57'ye ulaştı.

Dolar endeksinin yıl başından bu yana yüzde 4 yükselmiş olması da son düşüşün henüz kalıcı bir dolar zayıflamasına dönüşmediğine işaret ediyor.

ABD HAZİNE BAKANLIĞININ BORÇLANMA POLİTİKASI DA GÜNDEMDE

Piyasalardaki hareketlilik, ABD Hazine Bakanlığının borçlanma politikasına ilişkin açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi. Bakanlık, 4 Kasım'da yayımladığı üç aylık borçlanma duyurusunda tahvil ihale büyüklüklerini sabit tutma taahhüdüne ilişkin ifadesini değiştirdi. Bu adım, gelecek yıl borçlanma miktarlarında değişikliğe gidilebileceği beklentisini gündeme taşıdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,9 seviyesine geriledi.

ALTIN VE BİTCOİN İÇİN DOLAR VE FAİZ BELİRLEYİCİ OLACAK

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD'de gelecekteki siyasi istikrara ilişkin endişeler ve enflasyondan arındırılmış faiz oranlarındaki düşüşle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Büyük bütçe açıkları ve gevşek para politikası beklentilerinin doların satın alma gücünü azaltabileceği düşüncesi, yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklara yönelmesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna karşın Wells Fargo, uzun vadede doların yeniden güçlenebileceği görüşünü koruyor. Kurum; görece sıkı para politikası, yüksek tahvil getirileri ve olumlu büyüme görünümünün 2027 yılına kadar dolarda sınırlı değer artışını destekleyebileceğini öngörüyor.

Piyasaların önündeki bir sonraki önemli gündem maddesini ise aralık ayında Washington'da yapılması planlanan bütçe görüşmeleri oluşturuyor.

Kaynak: Dünya

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