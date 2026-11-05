Altın fiyatlarında ekim ayının sonundaki sert düşüşün ardından toparlanma hız kazandı. Ons altın, 30 Ekim'de gördüğü 3.870 dolar seviyesinden 5 Kasım sabahında 4.138 dolara kadar yükselerek 268 dolarlık artış kaydetti. Alman bankası Commerzbank, altındaki son düşüşün aşırı olduğunu değerlendirirken yatırımcıların odağına 4.200 dolar seviyesi ve ABD'de açıklanacak kritik istihdam verisi yerleşti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın piyasasındaki yükselişte ABD ara seçimlerinin ardından finansal piyasalarda yaşanan fiyat hareketleri etkili oldu.

Demokratların Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar endeksi bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

ABD tahvil getirilerindeki düşüş de faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

Diğer yandan petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini destekledi.

Bu gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

COMMERZBANK'TAN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Alman bankası Commerzbank, 3 Kasım'da yayımladığı analizde altın fiyatlarında ekim ayında görülen düşüşü değerlendirdi.

Bankanın emtia analisti Carsten Fritsch, altındaki gerilemenin temel ekonomik koşullarla tam olarak açıklanamadığını belirtti.

Fritsch, altının yükselişini destekleyen uzun vadeli unsurların geçerliliğini koruduğu görüşünü paylaştı.

Analizde, teknoloji hisselerinde yaşanan kayıpların bazı yatırımcıları nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla altın pozisyonlarını azaltmaya yöneltmiş olabileceği ifade edildi.

Commerzbank, ABD'nin yüksek kamu borcu ve bütçe açığının Fed'in faiz artırma kapasitesini sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunduğunu da değerlendirdi.

ONS ALTINDA 4.200 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKIYOR

Altında son iki günde yaşanan toparlanmanın ardından yatırımcılar, yükselişin hangi seviyelere kadar devam edebileceğine odaklandı.

Teknik değerlendirmelerde 4.200-4.230 dolar aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 4.205 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama da bu bölgenin önemini artırıyor.

Altının 4.230 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 4.300-4.320 dolar aralığı bir sonraki olası direnç bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Buna karşılık fiyatın 4.100 doların altına gerilemesi durumunda 4.080 dolar ve ardından 4.000 dolar seviyeleri destek olarak izleniyor.

Söz konusu seviyeler kesin fiyat tahmini değil, teknik analiz kapsamında değerlendirilen olası fiyat bölgelerini ifade ediyor.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK TARİH: 6 KASIM

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından ABD'de açıklanacak ekim ayı tarım dışı istihdam verisi önem taşıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun takvimine göre istihdam raporu, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da yayımlanacak.

Beklentilerin üzerinde gelecek istihdam verisi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

İstihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden veriler ise faiz beklentilerini aşağı çekerek değerli metali destekleyebilir.

GRAM ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Ons altındaki yükseliş, Türkiye'de gram altın fiyatları açısından da önem taşıyor.

Ancak gram altının fiyatı yalnızca ons altındaki değişime bağlı değil. Dolar/TL kurundaki hareketler de iç piyasadaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Bu nedenle küresel piyasalarda ons altının 4.200 dolar seviyesine yaklaşması durumunda gram altının nasıl fiyatlanacağı, aynı dönemde döviz kurunun izleyeceği seyirle birlikte belirlenecek.