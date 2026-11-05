Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) ortağı Mehmet Sinan Tara'nın gerçekleştirdiği pay alım işlemlerine ilişkin açıklama, 5 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Bildirime göre Tara, 4 Kasım 2026 tarihinde Enka İnşaat paylarında 80,35 TL ile 82,30 TL fiyat aralığından toplam 200 bin lot alış işlemi gerçekleştirdi.

MEHMET SİNAN TARA'NIN ENKAI'DEKİ PAY ORANI YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen hisse alımının ardından Mehmet Sinan Tara'nın Enka İnşaat sermayesindeki payları ve oy hakları oranı, 4 Kasım 2026 itibarıyla yüzde 1,150 seviyesine ulaştı.

İşlem, şirket ortağı tarafından gerçekleştirilen pay alımı kapsamında kamuoyuna bildirildi.

ENKAI HİSSELERİNDE ALIMLAR DEVAM EDİYOR

Mehmet Sinan Tara, kasım ayının başında da Enka İnşaat hisselerinde alış işlemleri gerçekleştirmişti.

Tara, 2 Kasım 2026 tarihinde 76,95-80,30 TL fiyat aralığından 500 bin lot ENKAI hissesi satın almıştı.

Söz konusu işlemin ardından şirket sermayesindeki pay oranı yüzde 1,147 seviyesine ulaşmıştı.

4 Kasım'daki 200 bin lotluk yeni alımla birlikte Tara'nın şirketteki pay oranı yüzde 1,150 olarak açıklandı.