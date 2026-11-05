Altın piyasasında 5 Kasım Perşembe günü yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar endeksinde ve ABD Hazine tahvili getirilerinde yaşanan düşüş, değerli metallere talebi destekledi.

Ons altın, çarşamba günü yüzde 3'ü aşan yükselişin ardından perşembe günü de kazançlarını artırarak 4 bin 100 doların üzerine çıktı.

İç piyasada da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

5 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın alış satışında güncel fiyatlar 5 Kasım sabah saatleri itibarıyla şöyle;

Gram altın: Alış 6.488,77 TL – Satış 6.489,80 TL

Çeyrek altın: Alış 10.382,03 TL – Satış 10.610,82 TL

Yarım altın: Alış 20.702,98 TL – Satış 21.225,48 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.528,13 TL – Satış 42.313,50 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.535,75 TL – Satış 42.321,15 TL

Ata altın: Alış 43.078,04 TL – Satış 44.165,23 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.042,02 dolar – Satış 4.042,66 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkileyen başlıca gelişme, ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimleri oldu.

Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin beklentiler yeniden şekillendi.

Seçim sonuçlarının ardından dolar değer kaybederken ABD Hazine tahvili getirileri de geriledi. Doların zayıflaması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale gelmesini sağladı.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından tahvil getirilerindeki düşüş de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ALTINDA GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Altın piyasasında yatırımcıların odağında cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu bulunuyor.

İstihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Oversea-Chinese Banking analistleri, altının yeniden makroekonomik koşullara duyarlı hareket etmeye başladığını belirtirken yükselişin kalıcılığı açısından Fed'in sıkılaştırma beklentilerinin azalmasının ve yatırım talebinin güçlenmesinin önemine işaret etti.

Doların seyri, ABD tahvil getirileri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.