Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap projesinde yüklenici ortaklığa resmi yer tesliminin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre süreç, Emlak Konut GYO ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında yürürlükte bulunan kurumsal İşbirliği Protokolü kapsamında hayata geçiriliyor.

SAHADAKİ YETKİ ORTAK GİRİŞİME DEVREDİLDİ

KAP bildiriminde projenin ihale ve saha devir detaylarına yer verildi:

• İşin Niteliği: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi

• Yüklenici Taraf: Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş. & Ra-Ya İnşaat Taahhüt Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adi Ortaklığı

• Teslim Tarihi: 4 Kasım 2026 Çarşamba

Yer tesliminin resmen tutanağa bağlanmasıyla birlikte yüklenici adi ortaklığın şantiye kurulumu, zemin etütleri ve ruhsatlandırma takvimi doğrultusunda inşaat faaliyetlerine hız vermesi bekleniyor.

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