Akaryakıt fiyatları, 10 Kasım 2026 Salı günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler sürücüler tarafından takip edilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 74 TL'nin, motorinin litre fiyatı ise 95 TL'nin üzerinde bulunuyor. Peki, bugün benzin kaç TL, motorin ne kadar oldu? LPG fiyatları kaç TL? İşte 10 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

10 Kasım Salı günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında da fiyat farkları bulunuyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi kalemleri etkili oluyor.

Rafineri çıkış fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gelir payı ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi kalemlerin eklenmesiyle akaryakıt satış fiyatları oluşuyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları istasyondan istasyona değişiklik gösterebiliyor.