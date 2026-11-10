Altın fiyatları, 10 Kasım 2026 Salı gününe düşüşle başladı. ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli tutumu değerli metal piyasasında etkili olurken ons altın 4.112 dolar, gram altın ise 6.639 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Altın fiyatları düşüyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Kasım 2026 güncel altın alış satış fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD'de bugün açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesinde geriledi. Önceki işlem gününde yükseliş kaydeden ons altında, yatırımcıların kâr satışları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 84 seviyesinde fiyatlanırken yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

10 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

10 Kasım TSİ 07.30 itibarıyla altında alış satış fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.638,80 TL – Satış 6.639,59 TL

Çeyrek altın: Alış 10.622,08 TL – Satış 10.855,73 TL

Yarım altın: Alış 21.177,78 TL – Satış 21.711,47 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.488,33 TL – Satış 43.290,15 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 42.488,33 TL – Satış 43.290,15 TL

Ata altın: Alış 43.911,96 TL – Satış 45.019,56 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

Ons altın: Alış 4.112,12 dolar – Satış 4.112,71 dolar

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak.

Piyasa beklentileri, aylık enflasyonun yüzde 0,3, çekirdek enflasyonun ise yüzde 0,2 artması yönünde şekilleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verisi, Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirerek altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise değerli metalde toparlanmayı destekleyebilir.