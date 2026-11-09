Kıymetli madenler piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı.

Geçtiğimiz cuma gününü 6 milyon 563 bin liradan kapatan standart altın, gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 560 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 655 bin lira bandını test etti.

Kapanış itibarıyla gerçekleşen primle birlikte altın, haftaya güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

İŞLEM HACMİ 1,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Altın piyasasında seans boyunca kaydedilen işlem hacmi ve miktar göstergeleri şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Miktarı: 220,89 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 1 milyar 461 milyon 639 bin 61,35 TL

• Kıymetli Metaller Toplam Hacmi: 1 milyar 629 milyon 763 bin 823,09 TL

Günün genelinde tüm kıymetli madenleri kapsayan toplam hacim 1,6 milyar lirayı aşarken, işlemlerin ezici bir çoğunluğu altın tarafında yoğunlaştı.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

KMKTP bünyesinde gün boyunca alım-satım operasyonlarıyla piyasada likidite sağlayan ve en yüksek işlem hacmine ulaşan ilk beş kurum sırasıyla şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Zirve Değerli Madenler

• Misyon Yatırım Bankası

• Akbank

• Zuha Döviz ve Altın Yetkili Müessese

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