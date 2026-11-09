Bakan Gürlek, eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından suç duyurusu yapıldığını ve savcılığın ifade sürecini başlattığını açıkladı.

Komisyonda muhalefet milletvekillerinden gelen "ayrıcalıklı muamele yapıldığı" yönündeki eleştirilere yanıt veren Bakan Gürlek, soruşturmanın yargı mercileri tarafından titizlikle ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yürütüldüğünü ifade etti.

Sürecin takvimine değinen Gürlek, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak 26 Ekim tarihinde SPK tarafından resmi suç duyurusunda bulunulduğunu, ardından yetkili savcılığın Kaya'yı ifade vermek üzere çağırdığını belirtti.

"KAMU GÖREVLİLERİ DE TUTUKLANIYOR, KİMSEYE ÖZEL MUAMELE YOK"

Soruşturmada belirli isimlerin korunduğu iddialarını net bir dille reddeden Adalet Bakanı Gürlek, adli sürecin tarafsızlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili 26 Ekim'de SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra savcılık ifadeye çağırdı. Özel olarak koruma, kollama yok. Burada kamu görevlileri de tutuklanıyor. Kimseyi koruyup kollamıyoruz."