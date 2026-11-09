Sermaye piyasalarında geniş yankı uyandıran ve binlerce yatırımcının yakından izlediği fon soruşturmasında yargı süreci sürüyor.

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın seyrinde daha önce de kritik adli tedbirler gündeme gelmişti.

Savcılık talimatıyla yürütülen incelemelerde; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemlerine yönelik daha önce kaldırılmış olan ihtiyati tedbir kararlarının geçtiğimiz günlerde yeniden yürürlüğe koyulduğu bildirilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL "TUTUKLANAMAYACAK KADAR BÜYÜKLER" DEMİŞTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada fon soruşturması ile ilgili Lydia Holding'i işaret ederek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Fon operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan Lydia Holding var. Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çelik. Bulls Yatırım var, AK Partililerin en iyi bildiği fonun yatırım şirketi. Kim var orada, başında gizli sahibi kim, kim özendirdi sizi oraya? Hepiniz biliyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanı Bulls Yatırım’ın; Kemal Akkaya. Bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyükler. Bunlar nezareti kapısından giremeyecek kadar büyük lokmalar. O yüzden bunlar savcılıktan serbest bırakıldılar."