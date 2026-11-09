Düzenlenen ihalelerde 2 ve 4 yıl vadeli, sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı yapıldı.

Günün ilk ihalesinde, 2 yıl (672 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunuldu.

İhalede oluşan basit faiz yüzde 36,23, bileşik faiz ise yüzde 39,51 seviyesinde gerçekleşti.

İlk ihalenin ayrıntıları şu şekilde kaydedildi:

• İhale Talebi: Nominal 34 milyar 146,3 milyon TL teklife karşılık, nominal 18 milyar 188 milyon TL satış yapıldı; net ihale satışı 19 milyar 84,3 milyon TL oldu.

• Kamu Satışı: Kamudan gelen 2,7 milyar TL’lik teklifin tamamı karşılandı.

• Piyasa Yapıcıları (PY): Piyasa yapıcılarından gelen 29 milyar 109,6 milyon TL’lik teklife karşılık, bu kesime 15 milyar TL tutarında satış gerçekleştirildi.

4 YILLIK TAHVİLE 31,2 MİLYAR TL’LİK TEKLİF

İkinci ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli tahvil ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 35,86, bileşik faiz ise yüzde 39,07 olarak belirlendi.

Dört yıllık ihalede öne çıkan veriler:

• İhale Talebi: Nominal 31 milyar 219,9 milyon TL teklif toplanırken, 18 milyar 102 milyon TL nominal, 17 milyar 415,4 milyon TL net satış yapıldı.

• Kamu Satışı: Kamunun talep ettiği 3,2 milyar TL'lik tutarın tamamı tahsis edildi.

• Piyasa Yapıcıları (PY): Piyasa yapıcılarından iletilen 31 milyar 182 milyon TL’lik talebe karşılık 16 milyar TL satış yapıldı.

İki ihale genelinde kamuya toplam 5,9 milyar TL, piyasa yapıcılarına 31 milyar TL ve doğrudan ihale katılımcılarına ise net 36,5 milyar TL düzeyinde satış yapılarak borçlanma süreci tamamlandı.