Yapılan resmi açıklamaya göre 2002 yılından Ekim 2026 sonuna kadar olan dönemde TESKOMB kefaleti ve Halkbank kaynaklarıyla esnafa sağlanan toplam finansman tutarı 907,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu süreçte kullandırılan kredi adedi ise 4,8 milyona yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yüzde 50 faiz sübvansiyonu sağladığı kredilerde maliyet avantajı korunuyor. 2025 yılında yüzde 25 yıllık maliyetle kullandırılan krediler, 2026 yılında yüzde 20 yıllık maliyet oranıyla esnafın erişimine sunuldu.

Yalnızca 2026 yılının ilk 10 aylık diliminde:

• Kullandırılan Kredi Sayısı: 187 bin 673 adet

• Sağlanan Toplam Tutar: 168,1 milyar TL

Bakanlık, kullandırılan sübvansiyonlu kredilerin yüzde 99'undan fazlasının taksitlerinin vadesinde ödendiğini belirterek, esnafın finansal geri ödeme disiplinine dikkat çekti.

KREDİ ÜST LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ, ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI

İşletmelerin ölçek büyütmesini ve nakit akışını desteklemek amacıyla kredi limitleri ve geri ödeme vadelerinde yeni düzenlemelere gidildi.

Finansmana erişimi hızlandırmak adına krediye başvuru için aranan ticari faaliyette bulunma süresi 6 aydan 3 aya indirildi.

Ayrıca vergi ve SGK borcu bulunan esnaf ve sanatkarların da destek paketlerinden faydalanabilmesine imkan sağlandı.

2,27 MİLYON İŞLETME FAALİYETTE, İHRACATTA BÜYÜK SIÇRAMA

Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi verilerine göre, 2005 yılında 1,8 milyon olan kayıtlı esnaf ve sanatkar sayısı 2 milyon 273 bine yükseldi. Ülkedeki esnaf işletmelerinin yüzde 40'ından fazlasının 10 yıl ve üzeri süredir ticari faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi.

İç piyasadaki canlılığın yanı sıra esnafın küresel pazarlara entegrasyonunda da belirgin bir artış görüldü. 2019 yılında 26 bin 408 olan esnaf ve sanatkarların gerçekleştirdiği ihracat işlem sayısı, 2025 yıl sonu itibarıyla 6 milyon 894 bin 719 seviyesine ulaştı.

Bakanlık, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilmesi adına sübvansiyonlu finansman olanaklarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.