Akaryakıt fiyatları, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzine 6 Kasım'da yaklaşık 5,99 TL, motorine ise 7 Kasım'da yaklaşık 5,40 TL indirim yapılmasının ardından pompa fiyatları değişti. Peki, bugün benzin ve motorin kaç TL? LPG'ye zam veya indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

9 KASIM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,54 TL

Motorin litre fiyatı: 96,23 TL

LPG litre fiyatı: 52,00 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

LPG litre fiyatı: 51,85 TL

BENZİNE VE MOTORİNE YENİ ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yönelik yeni bir zam veya indirim açıklanmadı.

Benzine son indirim 6 Kasım'da, motorine ise 7 Kasım'da uygulandı. LPG fiyatlarında ise 3 Kasım'da artış gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Benzin, motorin ve LPG'nin pompa satış fiyatları, dağıtım şirketleri ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.