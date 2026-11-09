Altın fiyatları 9 Kasım 2026 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Ons altın yüzde 1,16 değer kazanarak 4.118 dolar seviyesine çıkarken, gram altın yüzde 1,30 artışla 6.641 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınında da yükseliş görüldü. Peki, bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın alış satış fiyatları...

9 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

9 Kasım 2026 Pazartesi günü serbest piyasada altın türlerine göre alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.640,90 TL – Satış 6.641,92 TL

Çeyrek altın: Alış 10.625,44 TL – Satış 10.859,53 TL

Yarım altın: Alış 21.184,46 TL – Satış 21.719,06 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.501,75 TL – Satış 43.305,29 TL

Ata altın: Alış 43.487,83 TL – Satış 44.585,07 TL

Ziynet altını: Alış 42.501,75 TL – Satış 43.305,29 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Ons altın: Alış 4.117,82 dolar – Satış 4.118,51 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde görülen yükselişle birlikte ons altın 4.100 doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri, dolar/TL kuru üzerinden gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler gündemde yer alıyor.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu sunumu ile açıklanacak ekonomik veriler izlenecek.

Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak gün içerisinde farklı seviyelerde işlem görebiliyor.